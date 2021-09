Naar het terras, theater of evenement? Zó werkt de CoronaCheck-app

We zijn binnenkort eindelijk van de anderhalve meterregel af. Dat maakte demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge dinsdagavond bekend tijdens de persconferentie van 14 september. Maar daar staat tegenover dat we vaker onze CoronaCheck-app moeten laten zien.

Voor toegang tot bepaalde locaties of activiteiten heb je dus binnenkort een vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag nodig. Met een QR-code via de CoronaCheck-app bewijs je dat je gevaccineerd bent of negatief op corona getest bent. We leggen uit hoe dit precies werkt.

Zo werkt dat

Download de CoronaCheck-app in de App Store of Play Store Log in met je DigiD. Heb je bij je vaccinatie toestemming gegeven, dan worden je vaccinatiegegevens heel makkelijk automatisch opgehaald bij het RIVM, de GGD of het ziekenhuis. Maar je kunt het bewijs ook zelf toevoegen aan de app. Binnenkort vind je op de site van de Rijksoverheid informatie over hoe dit precies werkt. Ben je niet (volledig) gevaccineerd? Dan kun je ook een testbewijs uploaden. Via deze site kun je gratis een testafspraak maken voor toegang. Als je negatief test, krijg je bij de uitslag een ophaalcode. Die code kun je invoeren op de CoronaCheck-app. Als je onlangs corona hebt gehad, geldt een positieve PCR-test ook als bewijs. Je kunt dan het zogenoemde ‘herstelbewijs’ in de app uploaden. Dat gebeurt als het goed is automatisch als je met je DigiD inlogt op de CoronaCheck-app. Let op: dit werkt alleen als de positieve test tussen de 12 dagen en 180 dagen oud is. De QR-code van je vaccinatie of testbewijs kun je laten scannen als je ergens naar binnen wilt. Vind je de app niet handig? Dan kun je de QR-code eventueel ook printen.

Naar een evenement (of discotheek)

Vanaf 25 september zijn ook evenementen weer toegestaan. Ook hier heb je de CoronaCheck-app voor nodig. Verder gelden de hierboven genoemde stappen. Je moet dus inloggen met DigiD om daar je vaccinatiebewijs, testbewijs (via ophaalcode) of herstelbewijs te uploaden. Je krijgt dan een QR-code en die kun je bij de ingang van het evenement laten scannen. Vergeet trouwens niet je identiteitsbewijs mee te nemen, want je moet wel aan kunnen tonen dat het vaccinatie-, test- of herstelbewijs voor jou geldt.

Op vakantie binnen Europa

Met deze QR-code kun je ook op reis binnen Europa. Let wel op: ten eerste is het belangrijk dat je eerst de kleurcode van het land checkt. Bij kleurcode oranje is het advies om alleen te reizen als het noodzakelijk is. Via www.wijsopreis.nl kun je de kleurcode per land zien. Ook staat daar welke regels daar op dat moment gelden.

Om op reis te kunnen, moet je gevaccineerd zijn of een negatief testbewijs hebben. Vanaf 1 juli is daarvoor het EU Digitaal Corona Certificaat (DCC) beschikbaar. Vanaf 24 juni kun je het DCC aanmaken in de CoronaCheck-app. Dit is een QR-code die je kunt uploaden in de app.

Op vakantie buiten Europa

Het is helaas een stuk lastiger om buíten Europa op vakantie te gaan. Check daarom de regels per land bij de reisadviezen van Buitenlandse Zaken, via www.wijsopreis.nl. Voor sommige reizen gelden namelijk strenge regels, zoals een inreisverbod, quarantaineverplichting of een negatieve PCR-test die niet ouder is dan 72 uur. Mocht je wel buiten de EU op reis kunnen, dan kun je de stappen hierboven volgen.

Bron: Rijksoverheid, NOS.