Naast haar fulltime baan leest Saar voor aan de 5-jarige Ziyad: “Fijn dat dit ook onder werktijd mag”

Saar is scrummaster bij de Volksbank, het moederbedrijf van SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen. Binnen deze functie ondersteunt en coacht zij teams met een bepaalde manier van werken. Naast haar fulltime baan doet ze nog een heel andere klus. Ze leest voor aan kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal.

Liefde voor lezen

Saar: “Iets goeds doen voor een ander wordt op mijn werk heel erg aangespoord. Daarom mogen we ons deels onder werktijd inzetten als vrijwilliger.” Dat vond Saar een mooi initiatief, en dus begon ze na te denken over wat bij haar zou passen. “Ik hou heel veel van lezen, dat is altijd al zo geweest. Het is heerlijk om jezelf helemaal te verliezen in een boek. Dus ik dacht meteen: iets met taal lijkt me leuk.”

Moeite met taal

Op het vrijwilligersplatform NLvoorelkaar stuitte ze op de VoorleesExpress. Deze stichting helpt kinderen die moeite hebben met taal door ze aan een voorlezer te koppelen. Een belangrijk initiatief, want wel of niet voorgelezen worden is van grote invloed op de taalontwikkeling van kinderen. Als een kind drie jaar is, kun je al zien dat er een groot verschil is in de woordenschat tussen kinderen die veel in aanraking komen met taal en kinderen die weinig taal horen.

Voorleeskindje

Saar meldde zich meteen aan. “Met ieder kind krijg je twintig sessies, die je samen mag inplannen. Ik doe dit nu één uur per week.” Dat doet ze soms in haar vrije tijd, maar ook weleens op een werkdag. “Plannen is zo een stuk makkelijker. Het is heel fijn dat dit van mijn werkgever mag.”

Het tekort aan vrijwilligers is op dit moment groter dan ooit. Alleen al in de provincie Utrecht hebben ruim 1.000 mensen hulp nodig. De Volksbank vindt het belangrijk om bij te dragen aan de samenleving. Daarom werkt de bank samen met vrijwilligersplatform NLvoorelkaar en spoort het bedrijf medewerkers aan om zich in te zetten voor een ander. Dit mag deels onder werktijd.

Andere moedertaal

Saar leest op dit moment voor aan de 5-jarige Ziyad. “Een heel lief en enthousiast jongetje”, zegt ze. Bij hem thuis wordt wel Nederlands gesproken, maar de moedertaal van zijn ouders is Marokkaans. “Zijn ouders zijn gemotiveerd om hem te helpen, maar hebben er moeite mee om hem te stimuleren in zijn taalontwikkeling. Zijn moeder is zelf Nederlands aan het leren, daarom zit ze er bij de lessen gezellig bij.”

Veel meer dan alleen lezen

Het liefst leest Ziyad boekjes van Dikkie Dik, hij kletst dan ook graag over de kat van Saar. Maar naast voorlezen doen ze nog veel meer. “Tellen, taalspelletjes, kletsen over wat we hebben gelezen... Het is heel gezellig en interactief.” Maar het mooiste van alles vindt Saar de vooruitgang die ze bij Ziyad ziet. “We hebben al zo’n vijftien sessies gehad. Vergeleken met de eerste keer zie ik echt dat hij is veranderd. Hij vertelt steeds meer uit zichzelf, kent steeds meer woorden. Daar hoopte ik van tevoren natuurlijk op, en dat is mooi om te zien.”

Iets betekenen voor een ander

Saar vindt het mooi dat haar werkgever het personeel aanspoort om vrijwilligerswerk te doen. “Het is bijzonder en fijn dat er binnen zo’n grote organisatie zoveel aandacht is voor de samenleving.”

Volgens Saar doet het óók veel voor jezelf. “Het heeft me eerlijk gezegd verbaasd hoeveel ik er zelf uithaal. De interactie, de band die je opbouwt, iets voor een ander betekenen door iets te doen dat je leuk vindt... Je krijgt er enorm veel voor terug.”

Een beter Nederland

In Nederland gaat de aandacht vaak uit naar grote maatschappelijke problemen, terwijl het oplossen van veel kleine, individuele problemen ook een grote maatschappelijke impact heeft. Daarom komt de Volksbank, het moederbedrijf van SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen, in actie voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Zo investeren zij samen met NLvoorelkaar in een beter Nederland.