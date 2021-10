Nachtmerrie voor stel in ‘Kopen zonder Kijken’: houtrot, asbest en zwam in net aangekochte huis

Eva en Pascal zijn gisteren degenen die een nieuw stulpje zoeken. Ze komen (uiteraard) met een fikse wensenlijst. Zo willen de twee een woonkeuken van minimaal tien meter lang, drie slaapkamers, een tuin en 100 vierkante meter woonruimte. Bouwspecialist Bob Sikkens vraagt zich af of het stel zelf kan klussen, want met het bedrag dat ze hebben opgegeven is hij bang dat hij niet een huis kan kopen én verbouwen.

Extra budget

Je voelt het al aankomen: na een zoektocht met prachtige huizen, maar zonder woonkeuken moet het stel met extra budget op de proppen komen. Na wat gemok stemmen ze in en wordt het budget opgeschroefd naar 305.000 euro. Maar dat is niet de enige eis die bijgesteld moet worden want ook de wens voor een enorme keuken moet sneuvelen. “Het lukt zo niet. Jullie moeten ons gaan vertrouwen en jullie wensen loslaten”, zegt makelaar Alex. Wederom stemt het stel mokkend in.

Huis gevonden

Vanaf dat moment gaat de bal rollen. Plots heeft de makelaar opties en niet veel later is er een huis aangekocht. Geen opknapper dit keer: “Hier hoef je gewoon niets meer aan te doen. Beneden is goedgekeurd. Ik ben benieuwd naar de rest”, roept Eva uit na het eerste rondje kijken.

Nare verrassing

Maar na het succesvolle rondje door het huis komt het team van Kopen zonder Kijken met een nare verrassing: in het aankoopproces is er houtrot, zwam en asbest gevonden in de woning. De koop was er bijna aan onderdoor gegaan: “Het is ongeveer de top 3 dingen die je niet wil hebben in huis. Heel eerlijk gezegd: ik heb meteen Alex opgebeld, voor mij is het een no-go”, vertelde Bob aan het koppel.

Gelukkig was daar redder in nood Alex, die stevig wist te onderhandelen met de verkoper. Er kwam een depot met 20.000 euro, maar echt zekerheid hadden Eva en Pascal nog steeds niet. Het kon namelijk gebeuren dat de koop na het onderzoek alsnog ontbonden zou worden. ,,Dat is wel heftig”, reageert Pascal geschrokken. Even lijkt de droom uiteen te knappen, maar gelukkig is alles goed gekomen en kon de koop doorgaan.

Oplossing

Bouwdeskundige Bob en styliste Roos gaan aan de slag. De keuken wordt niet verbouwd en vooral de badkamer krijgt een flinke upgrade. Als alle grote verbouwingen klaar zijn is Roos aan zet, maar die heeft er wat moeite mee.

Moodboards

Aan het begin van het proces hebben Eva en Pascal namelijk moodboards laten zien. Zij deden dit in een heuse PowerPointpresentatie met meerdere dia's, om hun ideëen lekker de ruimte te geven. Het valt direct enorm op dat het haast lijkt alsof je naar één moodboard zit te kijken. Er is maar weinig kleur te bekennen en dat is voor Roos toch even schakelen. “De moodboards zijn heel strak en zwart, en zwart, en bij beiden heel veel zwart.”

Je hebt dan als stylist twee keuzes: óf je neemt het moodboard over in het interieur, óf je haalt hem bij wijze van spreken door de papierversnipperaar en verft een muur roze en legt een blad op de keuken met felgroene details. Wie vaker Kopen zonder Kijken kijkt, voelt al aan voor welke optie styliste Roos is gegaan: kleur it is.

Helemaal tevreden

Maar tot de verbazing van velen is het stel helemaal gelukkig met het eindresultaat: het KzK-team heeft een saai, grauw huis om weten te toveren tot een moderne en chique woning en Eva en Pascal zijn wederom sprakeloos als ze voor de eerste keer hun verbouwde en gestylede huis zien. “Heel mooi. Echt een hotelgevoel. Dat wilden we. We zijn super blij.”

