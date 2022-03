Giro555 Beeld Brunopress

Nationale actiedag Oekraïne: BN’ers nemen de telefoon op voor Giro555

Vandaag krijg je BN’ers aan de telefoon als je 0800-11 12 belt. Zij zamelen geld in voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Luisteraars kunnen in ruil voor een donatie een nummer aanvragen door te bellen of direct te doneren via radio555.nl. Zo heb je kans om sterren als oud-schaatser Mark Tuitert, Kim Kötter, Thomas van der Vlugt, Robert ten Brink, Herman den Blijker, Pia Douwes, Natasja en Danny Froger of Mariska van Kolck aan de lijn te krijgen.