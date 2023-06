Nederland daalt 16 (!) plekken op de internationale ranglijst voor kinderrechten: “Dramatische cijfers”

Het is de eerste keer dat Nederland niet in de top 10 staat. We zijn zoveel plekken gezakt omdat het tegenwoordig een stuk slechter gaat met de jeugdzorg en jeugdbescherming. Ook worden kinderen in armoede en in asielzoekerscentra (azc) minder goed beschermd. Daarin moet snel verandering komen.

Bescherming van kwetsbare kinderen

De KidsRights Index is een ranglijst die jaarlijks meet hoe kinderrechten in 193 landen worden gerespecteerd. Daarbij kijken ze naar vijf domeinen:

Leven Gezondheid Onderwijs Bescherming Creëren van een gunstig klimaat voor de rechten van het kind

Volgens kinderrechtenorganisatie KidsRights biedt Nederland ‘niet de benodigde zorg of bescherming aan een grote groep kwetsbare kinderen’ en schendt het daarmee ‘enkele fundamentele kinderrechten’.

Dramatische cijfers

De overheid geeft te weinig geld uit aan kinderen die het nodig hebben, waardoor zij niet juiste zorg of bescherming krijgen. Dat is schokkend, aangezien Nederland tot de rijkste landen ter wereld behoort. “Deze dramatische cijfers zijn een terugslag van jarenlang slecht beleid op het gebied van kinderrechten”, zegt Marc Dullaert, oprichter en voorzitter van KidsRights.

Kinderarmoede

Naar verwachting leeft een op de vier kinderen over de hele wereld dit jaar onder de armoedegrens. Gelukkig liggen deze cijfers in Nederland een stuk lager, maar dat neemt niet weg dat ook in ons rijke kikkerlandje nog steeds veel kinderen in armoede leven. “Door de stijging van het kinderarmoedecijfer zijn er nu nog meer kinderen die minder kansen krijgen”, benadrukt Dullaert.

Kinderrechten waarborgen

Met dit rapport wil de organisatie dringend aandacht vragen om de bescherming van kinderrechten in Nederland te waarborgen. Dullaert: “De overheid, maatschappelijke organisaties en belanghebbenden moeten samenwerken om inclusief beleid en programma’s te ontwikkelen die regionale verschillen verminderen en gelijke kansen voor alle kinderen bevorderen.”

Bron: KidsRights