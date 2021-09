Nederland demonstreert voor evenementenbranche: dit mag er in andere landen al wél

De demonstranten eisen dat alle grote festivals per direct weer door mogen gaan.

Maatregelen Duitsland

Even leek het erop dat de festivalzomer door kon gaan, maar alle Nederlandse grootschalige festivals en andere evenementen werden toch afgelast. Dat staat in groot contrast met ons buurland België. Daar mogen sinds 13 augustus massa-evenementen met 75.000 bezoekers georganiseerd worden, mits het publiek twee weken volledig gevaccineerd is, een negatieve PCR-test kan voorleggen of hersteld is na een coronabesmetting.

Koploper Denemarken

Denemarken deed er nog een schepje bovenop: het land is de koploper op vaccinatiegebied en gooide onlangs álle coronamaatregelen overboord. Anderhalve meter afstand houden hoeft niet meer, de coronapas is niet langer nodig en alle festivals gaan daar gewoon door.

Unmute us

Een schril contrast met de Nederlandse maatregelen, vinden de organisatoren van Unmute Us. Eerder riepen ze al op om te demonstreren. Ruim 70.000 mensen kwamen op 21 augustus opdagen, maar de gehoopte versoepelingen vanuit Den Haag bleven uit.

De boodschap

“We willen elkaar weer kunnen ontmoeten, weer kunnen lachen en dansen. Bovenal willen we weer vooruit kunnen kijken. Want perspectief hebben we nog steeds niet. Vanaf het begin van de coronacrisis heeft de evenementenbranche geluisterd. We hebben aangehoord en ingestemd. Niet alleen jongeren maar iedereen. Met veel geduld hebben we gewacht, en gewacht en gewacht. Maar het kabinet hield ons op mute. Stop de willekeur en laat ons open gaan!“, klinkt de verklaring.

Demonstratie

In Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Utrecht is men zaterdagmiddag daarom wederom de straat op getrokken in de hoop ditmaal meer succes te hebben. De opkomst is groot, de boodschap duidelijk en de sfeer vooralsnog gemoedelijk, blijkt op Twitter.

Grote opkomst bij #UnmuteUS in Amsterdam. Demonstranten lopen vanaf Westerpark naar Leidseplein en terug. pic.twitter.com/8CgDdu4fPo — Vincent van Rijn (@VincentvanRijn_) 11 september 2021

#UnmuteUs laten we Denemarken alsjeblieft vanaf vandaag volgen. Volledige vrijheid! Doet gewoon pijn aan je hart ♥ Leiden pic.twitter.com/TKmMkQjYr6 — 🍭Kim vindt er wat van💕🏛️🚫🧨🚜Q🌈🗽 (@KimvanU) 11 september 2021

