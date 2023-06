Nederland krijgt een speciale wetgeving voor draagmoederschap en dít is waarom dat zo belangrijk is

Als een van de eerste landen in Europa komt Nederland mogelijk met een speciale wet: voor ‘kind, draagmoederschap en afstamming’, zegt NOS.

Onduidelijke wetgeving

Advocaat familierecht Jo-an van der Tol staat jaarlijks zo’n 200 wensouders bij tijdens een draagmoedertraject. Aan NOS vertelt ze dat de nieuwe wet ‘baanbrekend’ is, omdat veel wensouders volgens haar niet weten waar ze aan moeten voldoen om in aanmerking te komen en of er verplichte counseling- en juridische bijstand moet zijn. “Dat zijn voorbeelden waar mensen nu nog geen houvast hebben. Straks wordt dit een wettelijke verplichting”, vertelt ze over de mogelijke komst van de nieuwe wetgeving.

Mogelijke veranderingen

Het is nog niet bekend of de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan met de nieuwe wetgeving. Dat komt onder meer doordat nog niet bekend is hoe de BBB, de grootste partij in de Eerste Kamer, ertegenover staat - en ChristenUnie groot bezwaar heeft tegen de mogelijke komst van de nieuwe wetgeving. Toch wordt het wetsvoorstel naar verwachting wel doorgevoerd.

Gaan de Tweede en Eerste Kamer akkoord, dan heeft dat zowel voordelen voor draagmoeders als voor wensouders. Nu duurt het vaak nog langer dan een jaar totdat wensouders de juridische ouders van hun kind zijn, waardoor ze in de tussentijd onder andere geen medische beslissingen voor de baby mogen nemen en geen kinderopvangtoeslag kunnen krijgen. Dat zou dan veranderen. Ook zou de wet het mogelijk maken om aan te geven dat je een draagmoeder zoekt of je jezelf aanbiedt als draagmoeder, iets wat nu nog niet is toegestaan.

Bovendien zou in de nieuwe wet komen te staan dat het kind later gegevens kan inzien over bijvoorbeeld de afspraken die zijn gemaakt tussen de draagmoeder en de wensouders. Verder zou worden moeten vastgelegd wat wensouders voor de draagmoeder mogen betalen en hoe hoog het bedrag van die vergoeding zou mogen zijn.

Waardevol vooruitzicht

De mogelijke komst van de speciale wetgeving voor draagmoederschap zou voor veel mensen een waardevol vooruitzicht zijn. Er zijn immers genoeg vrouwen die graag draagmoeder zijn en mensen voor wie zo’n draagmoeder van grote waarde is.

Libelle sprak Kim, die draagmoeder was voor haar zus Isa. Isa had een grote wens om moeder te worden, maar kwam er al jong achter dat ze geen biologische kinderen kon krijgen. Na verschillende IVF-pogingen bood Kim zich aan als draagmoeder. Inmiddels is Isa dankzij haar zus moeder van een zoontje.

Bron: NOS