Nederland massaal in actie voor Oekraïne: zó kun je helpen

Van een slaapplek aanbieden tot petities tekenen.

Doneer aan Oekraïense vrachtwagenchauffeurs

Stichting Chauffeursnieuws & Transporteffect is een doneeractie gestart voor Oekraïense vrachtwagenchauffeurs. Veel van hen werken in Nederland en de stichting wil de chauffeurs voorzien van eten, drinken en andere behoeften. “Chauffeurs uit Oekraïne staan met de rug tegen de muur. Alle bankpassen zijn geblokkeerd waardoor ze niet bij hun geld kunnen. Wij moeten hen helpen en laten zien dat we hen niet laten vallen”, roept de stichting op.

Nog meer doneren

Op zoek naar nog meer organisaties waaraan je kunt doneren? Dit kan ook via Stichting Vluchteling, Because We Carry, Rode Kruis en Giro 555.

Bied een slaapplek aan

Er zijn verschillende initiatieven die vluchtelingen uit Oekraïne een slaapplek aanbieden. Heb jij ook een plekje vrij? Je kunt jezelf aanmelden via RoomForUkraine, Help & Shelter for Ukraine en Host a Sister.

Koop Oekraïense modemerken

Door Oekraïense modemerken te kopen steun je de economie én het land. Vogue maakte een lijst met negen prachtige merken.

Doneer spullen via inzamelacties

Door heel Nederland zijn er verschillende inzamelacties op touw gezet. Er is bijvoorbeeld veel vraag naar dekens en slaapzakken, thermoskannen, telefoonopladers en powerbanks. Spullen doneren kan onder meer op de onderstaande plekken. Tip: pols van tevoren even naar welke producten er veel vraag is.

Meld je aan als chauffeur

Andy de Schipper rijdt op en neer naar de grens van Oekraïne om mensen die te voet zijn gevlucht een lift te geven. Hij heeft inmiddels een Facebookgroep opgericht waar ook andere chauffeurs zich kunnen melden.

Help de dieren

Veel huisdieren verliezen door de oorlog in Oekraïne hun baasje. Mensen die op de vlucht slaan, kunnen vaak hun hond of kat niet meenemen. Stichting Zilver zet zich in voor deze beestjes. De stichting staat in nauw contact met het Oekraïense asiel Shelter Friends en zorgt dat het geld op de juiste plek terechtkomt.

Teken petities

Kun of wil je geen geld missen? Je kunt ook helpen door petities te tekenen. Zo roept deze petitie gemeenten op om te stoppen met het spekken van de Russische oorlogskas en deze petitie wil dat Rusland volledig wordt verwijderd uit het betaalsysteem Swift.

Demonstreren

Laat je stem horen en ga demonstreren. Afgelopen weekend was er een groot protest op de Dam in Amsterdam, maar ook 5 maart is er weer een demonstratie in Den Haag. Jezelf online uitspreken via social media kan natuurlijk ook.

Inmiddels is ook NS te hulp geschoten. Via Twitter laten ze weten dat gevluchte inwoners uit Oekraïne hun paspoort als treinkaartje mogen gebruiken.