Dat blijkt uit de Zoover Vakantiemonitor, waarin het zoek- en boekverkeer op de populaire review- en boekingssite is onderzocht.

Zon, zee, strand

Spanje is verreweg het populairste vakantieland op dit moment. Andere zonnige landen als Turkije en Griekenland scoren ook hoog. Een verrassing in de lijst is Frankrijk: voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis wordt er vaker naar Frankrijk gekeken dan naar een vakantie in ons eigen kikkerlandje.

Garanties

Dat er zoveel meer geboekt wordt dan vorig jaar heeft te maken met de goede garanties op je geld terug die tegenwoordig aangeboden worden als je reis bijvoorbeeld door corona niet door kan gaan. Ook de boostercampagne die inmiddels al richting de afrondende fase gaat, zorgt voor vertrouwen om te durven boeken.

Maar er is één reden die het vaakst genoemd wordt als het gaat over de vele vakantieboekingen: “Mensen zijn er klaar mee en willen gewoon weer op vakantie.”Dat stelt Lieneke Wijnia van Zoover in de Volkskrant. Ze verwacht dat er in totaal deze maand minstens net zoveel boekingen zullen zijn als voor de coronacrisis.

Coronaregels

Wel is het nog altijd van belang om zelf goed de coronaregels die gelden op de vakantiebestemming in de gaten te houden. Vooral als het gaat om inreizen kan het van land tot land behoorlijk verschillen wat de regels zijn.

Je kunt zulke regels onder andere checken op de site van de Rijksoverheid en via de ANWB Reiswijzer.

Bron: Rijksoverheid, ANWB, Volkskrant, Surprise Me.