Nederlanders geven hun buren de schuld van de coronacrisis

Het is typisch Nederlands om een ander te schuld te geven. En in dit geval is de boosdoener vooral de nalatige buurman of -vrouw die de coronaregels aan zijn of haar laars lapt. Dat concluderen opiniepeilers van denktank European Council on Foreign Relations (ECFR).

Regels niet opvolgen

Wat vooral opvalt, is dat Nederlanders dit meer dan doen inwoners van elf andere EU-landen. Van alle Nederlanders die de ECRF ondervroeg, verwijt maar liefst 63% nalatige individuen de corona-epidemie en de maatregelen om die te bestrijden. Het is volgens hen allemaal de schuld van de mensen die op reis gaan, geen mondkapje dragen of uit het buitenland komen. Fransen, Spanjaarden en vooral Polen geven daarentegen vaker hun regering, de Europese Commissie of China de schuld.

Slachtofferrol

Waarom vinden Nederlanders het zo lekker om een ander de schuld te geven? “Iemand anders de schuld geven geeft je een gevoel van controle”, legt gedragspsycholoog uit aan het AD. “Jij hoeft niks te veranderen, jij hebt niks verkeerd gedaan, jij bent oké. Sterker nog, je bent eigenlijk het slachtoffer. Geen enkele reden om kritisch naar je eigen gedrag te kijken.”

Minder vrijheid

Uit de peiling blijkt verder dat driekwart van de ondervraagde Nederlanders vertrouwen heeft in de aanpak van het demissionair kabinet. Dit percentage ligt een stuk hoger dan in de andere landen. Dat vertrouwen in de overheid betekent overigens niet dat Nederlanders volledig tevreden zijn (geweest) met alle maatregelen. Veel mensen geven aan dat ze hun vrijheid verloren zagen gaan. Voor de pandemie voelde 79% van de Nederlanders zich vrij om te leven zoals ze willen, nu is dat nog maar 19%.

Zelfzorg bij corona: dit moet je wel en niet doen

Bron: ECFR, AD.