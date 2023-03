Nederlanders willen meer lezen, met deze tips moet dat lukken

Uit onderzoek dat de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak deze week (Boekenweek) hield, blijkt dat 58 procent van de ondervraagden (1.222 mensen) meer tijd aan lezen wil besteden dan op dit moment het geval is.

De meeste mensen hebben een positief beeld bij lezen. Maar ongeveer één op de drie leest nu minder vaak dan drie jaar geleden. Ook vinden de respondenten het belangrijk om lezen bij kinderen te bevorderen.

Als je ook meer wilt gaan lezen, maar het je niet lukt om je ertoe te zetten, dan volgen hier een paar simpele trucs.

Minder op sociale media, meer boeken

Bedenk op momenten dat je doelloos zit te scrollen op apps, dat je ook een goed boek zou kunnen pakken. Zorg dat je altijd een boek bij de hand hebt, waar je ook bent. In die verloren minuten - of uren - kun je heerlijk wegduiken in een verhaal.

Leg jezelf niet te veel druk op

Leg de lat niet te hoog. Een boek hoeft niet dezelfde dag uit. En als je niet door de eerste pagina’s komt, of te veel afdwaalt, leg het boek dan weg en begin aan een nieuw exemplaar dat je meer aanspreekt. Je doet het uiteindelijk voor jezelf.

Experimenteer met verschillende vormen

Misschien breng je veel tijd achter het stuur door of ben je vaak onderweg. Dan zijn audioboeken mogelijk een goede oplossing. Ook als je dagelijks een flinke wandeling maakt, is een luisterboek heel handig. Reis je veel en vind je een boek meeslepen lastig? Dan is een e-reader een uitkomst. Ontdek welke boekvorm bij jou past.

Lezen voor het slapengaan

Voor (klein)kinderen is het heel normaal om ’s avonds voor het slapengaan nog een verhaaltje te lezen, of zich te laten voorlezen. Maar eenmaal volwassen lijkt dat onderdeel van de avondroutine er vaak bij in te schieten. Zet gewoon eens eerder de tv uit en duik vroeg je bed in, mét boek. Dat schijnt bovendien beter voor je nachtrust te zijn.

Word lid van de Libelle Leesclub

Om gemotiveerd te blijven tijdens het lezen, adviseren we je om (gratis) lid te worden van de Facebookgroep Libelle Leest. Naast de laatste informatie over een boekbespreking, kun je er gedurende de maand grappige, fascinerende en interessante weetjes over het boek en schrijver in kwestie terugvinden. Daarnaast is dit dé plek om leuke clubgenoten te leren kennen.

Bron: Leidsch Dagblad