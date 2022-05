Nederlandse acteur Eric Schneider is overleden

Sinds zijn debuut in 1960 speelde hij ongeveer honderdvijftig hoofdrollen op het toneel. Voor zijn vertolking in Hamlet van William Shakespeare kreeg hij de belangrijkste toneelonderscheiding Louis d’Or.

We kennen Schneider ook van tv, want hij speelde in 2010 de rol van prins Bernhard in Bernhard, schavuit van Oranje en Sinterklaas in kaskraker Alles is liefde. Oudere tv-kijkers kennen hem ongetwijfeld als Paul in de bewerking van De boeken der kleine zielen van Louis Couperus, eind jaren zestig.

Afscheid van toneel

Hij liet zijn veelzijdigheid zien door ook te regisseren en stukken te schrijven.

In 2000 nam hij afscheid van het gesubsidieerde toneel en werd de acteur benoemd tot rid­der in de Or­de van de Ne­der­land­se Leeuw. Negen jaar later kwam hij met het stuk Nocture, een bittere komedie, waarin hij terugblikte op zijn tijd op het toneel. Met dat stuk stond Schneider voor het laatst op het toneel.

Schneider was getrouwd met actrice Will van Kralingen, die in 2012 overleed. Met haar heeft hij twee kinderen. Zijn 33-jarige zoon Beau is ook acteur en werd bekend als Tim Loderus in Goede Tijden, Slechte Tijden. Vier jaar geleden was Beau voor het laatst in die rol te zien.

Bron: NU.nl