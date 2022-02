“Sjoerd, jij staat vlak bij het stadion, wat gaat China de komende uren laten zien?”, werd hem gevraagd via een live verbinding met de studio in Nederland.

Nederlandse correspondent weggeduwd

Sjoerd stond vlak bij het stadion in Peking waar de openingsceremonie van de Olympische Spelen plaatsvindt. Hij wilde net antwoord geven op de vraag, maar toen kwam een Chinese beveiliger op hem af die hem uit beeld trok. Sjoerd probeerde nog in het Chinees het gesprek aan te gaan met de man, maar dat mocht niet baten.

Eerder al uit ander gebied gezet

“We worden, je merkt het al, weggetrokken. We zijn net ook al uit een ander gebied gezet, dus ik vrees dat we later terug moeten komen”, legde Sjoerd uit terwijl de camera nog even bleef doordraaien.

Reactie NOS

De NOS heeft inmiddels op Twitter laten weten: “Helaas is dit steeds vaker de dagelijkse realiteit voor journalisten in China. Sjoerd is in orde en kon zijn verhaal gelukkig een paar minuten later afmaken.”

Bekijk de beelden hier:

Onze correspondent @sjoerddendaas werd om 12.00u live in het NOS Journaal door beveiligers voor de camera weggetrokken. Helaas is dit steeds vaker de dagelijkse realiteit voor journalisten in China. Hij is in orde en kon zijn verhaal gelukkig een paar minuten later afmaken pic.twitter.com/GLTZRlZV96 — NOS (@NOS) 4 februari 2022

Bron: AD