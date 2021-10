Net als Alexia: deze rebelse royals hebben ook last van het ‘prins-Harry-syndroom’

De 16-jarige Nederlandse prinses Alexia zorgde vorige week voor heel wat reuring. Ze ging tijdens een studentenfeestje los in pikante lingerie én dat werd vastgelegd op foto. Dat er beelden van prinses Alexia in een schaarse outfit online kwamen, is ongebruikelijk vanwege de mediacode.

Rebelse tiener

Dat de foto viraal ging vindt royaltyverslaggever Rick Evers redelijk ongepast. “Het gaat hier om een minderjarig meisje, dat niet zelf gekozen heeft voor haar positie of de aandacht die erbij komt kijken. Gelukkig zit prinses Alexia er zelf meestal niet zo mee als zulke beelden toch uitlekken.” Alexia wordt gelijk omschreven als ‘rebelse tiener’, maar zij is lang niet de enige rebelse royal.

Britse Prins Harry

De Britse prins Harry Beeld Getty Images

Om natuurlijk te beginnen met prins Harry. Hij staat nu bekend als ‘keurig’ getrouwde man, waardoor je bijna vergeet dat er zo’n acht jaar geleden nog naaktfoto’s van hem opdoken.

Wild child

Voordat hij in 2016 bekendmaakte samen te zijn met actrice Meghan Markle, is zijn dateleven hét onderwerp voor de Britse roddelpers. Ook gaat hij graag op stap en wordt hij op zijn zeventiende als ‘wild child’ bestempeld, nadat hij met alcohol en een jointje wordt gefotografeerd. Hij werd regelmatig gesignaleerd bij nachtclubs, wat zijn reputatie niet goed doet. Het hek is van de dam als hij begin 2005 verkleed als Nazi wordt gefotografeerd op een privéfeestje.

Stripbiljart

In 2012 haalt opnieuw een foto van Harry de voorpagina’s. Tijdens een potje ‘stripbiljart’ in Las Vegas wordt hij op de gevoelige plaat vastgelegd. Roddelsite TMZ publiceert de naaktfoto’s en in no-time is het wereldnieuws. Dan valt de foto van prinses Alexia nog alles mee natuurlijk.

Nederlandse prinses Irene

De Nederlandse prinses Irene Beeld Getty Images

Prinses Irene is het tweede kind uit het huwelijk van koningin Juliana en prins Bernhard. Irene ging al jong haar eigen, choquerende weg.

Bekering

Begin 1964 bleek dat Irene zich had bekeerd tot het rooms-katholieke geloof. Traditioneel is het Nederlandse koningshuis Nederlands hervormd, dus in het verzuilde Nederland van de jaren zestig was dit een grote schande. In eerste instantie ontkende de RVD dat de prinses zich had bekeerd, maar toen er een foto van een biddende Irene uitlekte, konden ze niet anders dan toegeven dat het waar was.

Geen recht meer op de troon

Later dat jaar veroorzaakte ze een nog grotere crisis door te trouwen met prins Carlos Hugo van Bourbon-Parma, een Spaanse troonpretendent en aanhanger van dictator generaal Franco. Ze gaf hiermee haar rechten op de troon noodgedwongen op. Dit huwelijk zette heel Nederland op z’n kop, maar Irene voelde zich bevrijd. Irene maakte vaker extreme, tegenstrijdige keuzes.

Geen prinses meer

Samen met haar man Carlos probeerde ze jarenlang aanspraak te maken op de Spaanse troon. De strijd was zo hevig, dat zelfs hun huwelijk stuk liep. Na haar scheiding verhuisde ze met haar zoon Carlos, tweeling Margarita en Jaime en dochter Carolina terug naar Nederland. Ook liet ze weten dat ze geen prinses meer wilde zijn. Voortaan zou ze simpelweg als Irene van Lippe-Biesterfeld (de achternaam van haar vader, prins Bernhard) door het leven gaan.

Seksverslaafd

Irenes oudste dochter Margarita trouwde in 2001 met Edwin de Roy van Zuydewijn. Hier was Irene, net als de rest van de familie, fel tegen. Twee jaar later verscheen in het tijdschrift HP/De Tijd een onthullende interviewreeks, waarin Margarita en Edwin de meest gênante geheimen en verhalen van de Oranjes onthulden. Irene zou haar kinderen verwaarloosd hebben omdat ze altijd op zoek was naar zichzelf en naar spirituele verlichting. Bovendien zou ze seksverslaafd zijn. De RVD heeft toen namens de koninklijke familie kort maar krachtig gereageerd: “Uit liefde voor Margarita wil de familie niets zeggen.” Een jaar na de zogenoemde ‘Margarita-gate’ verliet Margarita Edwin, en vergaven de Oranjes haar voor wat er gebeurd was. Irene werd weer close met haar dochter.

Britse prinses Margaret

De Britse Prinses Margaret Beeld Getty Images

Als je The Crown hebt gezien, weet je waarschijnlijk wel dat prinses Margaret een pittige tante was. De in 2002 overleden zus van koningin Elizabeth heeft dan ook heel wat schandalen op haar naam staan.

Geen romantisch huwelijk

Tijdens haar tienerjaren kreeg prinses Margaret een geheime relatie met kapitein Peter Townsend, een getrouwde man die zestien jaar ouder was dan zij. Toen hun affaire bekend werd, zorgde dit voor veel drama. Townsend scheidde, maar hij werd in de ogen van de Church of England niet gezien als een geschikte echtgenoot. Daarom mochten ze van haar zus, koningin Elizabeth, niet trouwen. Uiteindelijk trouwde Margaret in 1960 met fotograaf Antony Armstrong-Jones, die daarmee de graaf van Snowdon werd. Eén van de meest schandalige momenten van de prinses werd in 1967 afgedrukt in The Times of London. Haar fotograaf-echtgenoot nam een ​​foto van haar waar ze naakt leek te zijn.

Affaires

Later bleek niet alleen Lord Snowdon ontrouw te zijn tijdens het huwelijk. Er gingen geruchten dat prinses Margaret ook meerdere liefdespartners had. Er doken zelfs foto’s op van Margaret met een zeventien jaar jongere man...

Verder hield prinses Margaret van drank en rookte ze als een ketter. Ook dat maakte haar reputatie er niet beter op.

Noorse prinses Märtha Louise

De Noorse prinses Märtha Louise Beeld Getty Images

Tot nu toe werd altijd gedacht dat Noorwegen in de jaren zeventig achterliep op het gebied van emancipatie, want alhoewel zij de oudste nakomelinge van koning Harald en koningin Sonja was, kwam haar broer Haakon op de troon terecht in plaats van Märtha Louise.

Eigen beslissing

Later bleek dat Märtha op haar vijftiende werd gevraagd of het systeem aangepast moest worden, zodat zij koningin kon worden. “Ze vroegen me: wat wil jij, Märtha? En ik had zoiets van: ‘Ik ben vijftien, wat weet ik van dit soort dingen?’” Uiteindelijk werd besloten om de opvolging te laten zoals die was.

Als hooggevoelig kind vond de prinses haar publieke rol sowieso al een martelgang: ze begon iedere keer te huilen.

Fysiotherapeute

Eén ding werd al snel duidelijk: Märtha Louise deed áltijd haar eigen ding. Ze volgde een opleiding tot fysiotherapeut in Maastricht en ontwikkelde een rijk spiritueel leven. Op haar eigen verzoek liet ze zich haar koninklijke titel zelfs afnemen en zette ze haar staatstoelage stop.

Zelfmoord

Op 24 mei 2002 trouwde ze met de Noorse schrijver Ari Behn. Samen kregen ze drie dochters. Ze woonden in New York en Londen. In 2014 keerden ze terug naar Noorwegen, maar in 2016 bleek de koek tussen Märtha Louise en Ari op. Ze gingen scheiden. Toen haar scheiding van Ari Behn werd aangekondigd, had ze het erg moeilijk: “Ik dacht soms dat heel Noorwegen mij haatte.” In december 2019 pleegde Behn op 47-jarige leeftijd zelfmoord.

