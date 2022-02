De Volendamse zanger staat deze maand op de cover van het tijdschrift Men's Health. Sinds 2010 was hij al bezig met krachttraining, maar voor de fotoshoot heeft hij 2,5 maand extra hard getraind. Hij liet elke drie weken zijn bloedwaardes afnemen om te zorgen dat zijn voedingsschema perfect zou aansluiten. Het resultaat: hij viel zo'n 13 kilo af en ziet er met zijn sixpack waanzinnig goed uit.

Tijd van mijn leven

“Ik heb de afgelopen drie maanden vijf keer per week getraind. In het begin anderhalf uur per sessie. Omdat ik steeds sterker en behendiger werd, ging ik op een gegeven moment terug naar een uur. Drie keer per week prepte ik mijn zes eetmomenten voor overdag. De eerste twee weken vond ik het pittig om mezelf die nieuwe gewoontes aan te leren, maar daarna heb ik echt de tijd van mijn leven gehad", vertelt hij erover in het tijdschrift.

Vegan eetpatroon

Nick besloot zich ook tijdens de zware trainingsperiode aan zijn vegan eetpatroon te houden. “Wanneer de rest biefstuk bestelde, at ik iets veganistisch van de kaart. Daar zaten ze me enorm mee te sarren. (...) Ik ga het tegendeel bewijzen, dacht ik. En ontkrachten dat je niet zonder kip zou kunnen als je aan krachttraining doet.”

Bron: Men's Health