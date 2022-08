Privé meldde woensdag dat Nick & Simon na achttien jaar zouden willen ontdekken wat de showbizz hen als soloartiest te bieden heeft. De chemie tussen de twee zou niet meer zijn zoals voorheen en daarom lijkt een (tijdelijke) breuk aanstaande.

Soloplannen Nick & Simon

“Er zijn inderdaad soloplannen van zowel Nick als Simon”, meldt het management van de twee in een verklaring. Daarover willen ze verder nog niets kwijt. Op 29 augustus vertellen de twee in Jinek meer over hun (solo)plannen. Voorlopig verandert er nog niets en gaan de optredens van Nick & Simon op festivals en in het theater nog door, komen er nog nieuwe singles uit en zijn ze nog samen te zien in televisieprogramma's.

Sinds 2006

Nick & Simon braken in 2006 door met hun singles Steeds weer en De soldaat, ook brachten ze in dat jaar hun eerste album uit. Veel hits volgden. De twee maakten, ook samen met vriend Kees Tol, verschillende televisieprogramma’s en zijn onderdeel van The Streamers.

Bron: Nu.nl