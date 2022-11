Niet alleen DWDD, maar de gehele publieke omroep wordt onderzocht na meldingen over angstcultuur

Bij Meldpunt Mores kunnen mensen grensoverschrijdend gedrag binnen de podium-, film- en televisiesector melden. Nadat vorige week de misstanden bij De wereld draait door (DWDD) bekend werden, ontving het meldpunt meerdere meldingen over soortgelijke gevallen binnen de gehele oproep. Het onderzoek naar de werkcultuur achter de schermen bij DWDD en BNNVara, wordt daarom uitgebreid, laat NPO weten in een persbericht.

Structureel gedrag

De Volkskrant sprak met meer dan zeventig oud-medewerkers van DWDD, en schreef dat er jarenlang structureel grensoverschrijdend gedrag plaatsvond achter de schermen van het programma. Tientallen oud-medewerkers vertellen aan de krant hoe ze werden geïntimideerd, uitgescholden en vernederd op de redactie. De top van omroep BNNVara werd herhaaldelijk gewaarschuwd, maar zou niet hebben ingegrepen.

Enorm geschrokken

Het stuk zorgde voor veel commotie en is door de publieke omroep en de zender gelezen. De NPO zegt in een reactie op het artikel dat het grensoverschrijdende gedrag van de 62-jarige presentator ‘nooit had mogen gebeuren’. ‘Ook wij zijn enorm geschrokken van het grote aantal medewerkers die negatieve en angstige ervaringen hebben opgedaan tijdens hun werk bij het programma DWDD en ook van het feit dat sommigen daar nu nog steeds last van hebben’, schrijven ze op de website.

