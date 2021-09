Niet gevaccineerd, wél op reis? Hier moet je rekening mee houden

Geen gratis coronatest meer voor ongevaccineerden

Tot nu toe konden mensen die niet gevaccineerd zich gratis laten testen voor hun vakantie. Maar ben je niet gevaccineerd, dan moet je vanaf 1 oktober zélf je coronatest betalen. Vooraf was namelijk al afgesproken dat het gratis testen van 1 juli tot 31 augustus zou duren. Dit werd met nog een maand verlengd. Dat het gratis testen nu wordt stopgezet, heeft een reden: niet iedereen had deze zomer al de kans om volledig gevaccineerd te zijn, maar nu is dat niet meer aan de orde. De binnenlandse testen voor toegang – om bijvoorbeeld naar een theater of feest te gaan – blijven wél gratis.

Kosten coronatest

Wat gaat zo’n coronatest je nu kosten? Dit is afhankelijk van waar je je laat testen. Bij een coronalab kost een PCR-test je bijvoorbeeld 69 euro en een sneltest 39 euro. Via spoedtest.nl betaal je 79,95 en bij Travel Clinic betaal je 95 euro voor een PC-test.

Voor welke landen heb je een test nodig?

Op dit moment heb je voor bijna alle landen in Europa een coronabewijs nodig. Dit betekent dat je dus óf een bewijs van vaccinatie nodig hebt, óf een bewijs van test. Dit kan overigens nog wel verschillen per plek in het land. Als je bijvoorbeeld naar België wil reizen, dan heb je alleen een PCR-test of vaccinatiebewijs nodig als je uit Flevoland, Friesland en Zuid-Holland komt en langer dan 48 uur verblijft. Deze website houdt de meest actuele ontwikkelingen bij.

Bron: RTL Nieuws