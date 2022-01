Nieuw advies OMT: alles weer open tot 20.00 uur

Dit melden Haagse bronnen.

Onder stevige voorwaarden

Volgens het OMT is het tijd voor nog meer versoepelingen en is het verantwoord genoeg om de samenleving volledig te heropenen. Onder ‘stevige voorwaarden’ wel, melden Haagse bronnen aan NRC. Zo geldt er straks hoogstwaarschijnlijk weer een tijdslot van 20.00 uur. Denk verder ook aan verplichte zitplaatsen in de horeca, een beperkt aantal bezoekers en het gebruik van coronatoegangsbewijzen.

Sportwedstrijden en evenementen

Verder melden bronnen aan RTL Nieuws dat er binnenkort waarschijnlijk ook weer publiek bij sportwedstrijden mag zijn. Én dat evenementen door mogen gaan.

Persconferentie

Per wanneer die versoepelingen dan ingaan, is nog niet duidelijk. Het kabinet en RIVM-baas Jaap van Dissel overleggen maandag op het Catshuis over dit nieuwste OMT-advies. Dinsdag maken premier Rutte en minister Ernst Kuipers in een persconferentie bekend welk besluit ze nemen. Dan worden ook bekend wat dan precies de ‘stevige voorwaarden’ zijn.

Bron: NRC, RTL Nieuws