Nieuw avontuur voor Caroline én Roosje uit ‘B&B vol liefde’

Miljoenen mensen leerden Caroline afgelopen zomer kennen door het programma B&B vol liefde, waarin ze op zoek ging naar de liefde. In haar Oostenrijkse bed & breakfast kwamen vier mannen langs. In eerste instantie leek ze gelukkig te zijn met Eric, maar uiteindelijk gingen de twee toch uit elkaar.

Van korte duur

Niet veel later bleek dat ze haar B&B noodgedwongen moest verkopen. De coronacrisis hakte er harder in dan ze had verwacht en toen ze haar prachtige pand voor een goed prijsje kon verkopen, besloot ze het bod te accepteren. Ze opende haar bed & breakfast in 2019, dus het avontuur was van korte duur.

Appartementje

Inmiddels woont Caroline met haar hond Roosje weer in Nederland. Op Instagram laat ze weten dat ze een leuk appartementje heeft gekocht. “Het is officieel; sinds vandaag de trotse eigenaresse van een geweldig appartement in Alkmaar. Op naar een nieuw hoofdstuk en nieuwe avonturen! Het boek wordt steeds interessanter”, schrijft Caroline bij een kiekje waarop ze het koopcontract ondertekent.

Vastgoedstylist

En stilzitten is niks voor Caroline, dus steekt ze haar handen gelijk uit de mouwen. Eerder liet ze al weten dat ze een opleiding tot vastgoedstylist wil gaan volgen.

