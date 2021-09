Nieuw interieur Martien Meiland is tikkie te veel voor de kijkers: “Al die kitsch”

Nu alle verhuisdozen weer zijn uitgepakt in Noordwijk, kan het stylen van het huis beginnen. De nieuwe woning vraagt om een heel andere stijl dan het huis in de Achterhoek, dus er moet veel nieuws worden aangeschaft. Een bank, een vloerkleed, tafeltjes en natuurlijk nieuwe kussens. En dat allemaal in een opvallend kleurenpalet.

Chateau Meiland Beeld Screenshot aflevering 'Chateau Meiland'

Gouden inrichting

Martien gaat niet voor saai in de nieuwe villa in Noordwijk, maar pakt het groots aan met een donker vloerkleed, gouden bank, gouden kussens en een marmeren tafel. Een heel andere stijl dan de chateau-waardige inrichting die we van de familie kennen. Ach ja, als Martien er zelf maar blij van wordt. Toch laten veel kijkers weten dat ze de nieuwe meubels van de familie toch wel iets te donker en te kitsch vinden:

Pff wat een lelijke donkere meubels 🥴🥴 en al die kitsch erbij ... #chateauMeiland — Danielle Baetsen (@robisa1) 20 september 2021

Een pooier uit de jaren 80 zou stink jaloers zijn op Martien zijn interieur 🤣 #chateauMeiland — Choppercrazy 🚁 (@Choppercrazy) 20 september 2021

Zijn dat nou gewoon twee chaise longues aan elkaar? #chateauMeiland — Saskia (@saskia86) 20 september 2021

Dat interieur doet gewoon pijn aan mijn ogen. #chateaumeiland — Darth Phoenix 🎃🍄🍃 (@PatrickDeRaaff) 20 september 2021

En als ze dan straks weer meer landelijk gaan wonen, dan weer nieuw interieur? 🤔 #chateauMeiland — globy⭕️7 🦧🌍 (@globy07) 20 september 2021