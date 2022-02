Nieuw onderzoek: verhoogd risico op hart- en vaatziekten na corona

Voor het onderzoek van onder andere de Washington University School of Medicine dat werd gepubliceerd in Nature Medicine werden de medische gegevens gebruikt van 153.760 mensen die positief waren getest (maar de meesten toen nog niet gevaccineerd) en de eerste dertig dag van de ziekte hadden overleefd. Deze gegevens over een periode van een jaar werden vergeleken met gegevens van mensen die geen corona hebben gehad.

Niet alleen kwetsbare patiënten

De wetenschappers concluderen dat mensen die corona hebben gehad, 63% meer kans hebben op een hartinfarct, 84% meer kans op een hartritmestoornis en 72% meer kan op hartfalen. Niet alleen mensen uit de kwetsbare groep kregen deze klachten. Het gebeurde zowel bij oudere als jongere mensen, bij mensen met en zonder obesitas en ook bij mensen die maar milde coronaklachten hadden. Er moet nu verder onderzocht worden waarom de een deze gezondheidsklachten wel kreeg en de ander niet.

Aandacht voor nasleep

Hartaandoeningen kwamen daadwerkelijk 4% meer voor. Dat lijkt een kleine groep, maar wereldwijd gezien kan dat naar schatting 15 miljoen nieuwe hartpatiënten opleveren. Het is daarom belangrijk om ook aandacht te hebben voor de nasleep van corona en niet alleen de ziekte vlak na de infectie.

Bron: Nature Medicine