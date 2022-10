Nieuw op LibelleTV: ‘Prangende pubervragen’ beantwoord door Kluun

Waarom Kluun, vraag je? De bestsellerschrijver heeft maar liefst vijf pubers thuis (gehad), zijn drie dochters en de twee kinderen van zijn vrouw Anne de Jong. Hij is dus een ware ervaringsdeskundige. Hij bracht onlangs het boek Help, ik heb een puber uit. Dit is ‘een survivalgids voor puberouders én een ode aan pubers – de emotioneelste, gekste, levendigste, roekelooste, redelooste, onzekerste en aandoenlijkste wezens die er bestaan.’

‘Prangende pubervragen’ met Kluun

Heb jij een puber in huis en zit je met een prangende pubervraag? Kluun beantwoordt ’m voor je in de nieuwe videoserie van LibelleTV. Hoe voorkom je telkens ruzie met je puber? Hoe kun je controleren wat je puber doet op social media? En moet dat wel willen? Hoe help je de onzekere of depressieve puber? Deze vragen komen allemaal voorbij.

Eerste video: wat als je puberdochter wil uitgaan?

In de eerste video gaat het over uitgaan. Marja heeft een vijftienjarige puberdochter die graag een avondje wil stappen, maar Marja vindt dit helemaal niks. De vriendinnen van haar dochter mogen het wel en nu vraagt Marja zich af: ben ik nou te streng of zijn die andere moeders niet streng genoeg?

Slimme tips

Kluun heeft drie dochters, Eva (die hij kreeg met zijn eerste vrouw Judith), Roos en Lola (uit zijn relatie met Natalie). Eva is nu vierentwintig, maar Kluun kan zich nog goed herinneren dat zij zestien was en wilde uitgaan. Hoe hij dat aanpakte? Hij sloot een slim pact. Kluun vertelt je er alles over én over welke eindtijden hij hanteerde in onderstaande video: