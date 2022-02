Ook vanmorgen geldt er daarom nog code geel.

Stormen

Vorige week woensdag en donderdag raasde storm Dudley over het land. En na het geweld van en de ravage door storm Eunice, was het niet gedaan met het onstuimige weer. Eunice werd zondag opgevolgd door Franklin, een nieuwe storm. Zondagavond werd hiervoor code oranje afgegeven voor de kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland en het IJsselmeergebied.

Record in februari

Vandaag tellen we de zesde dag storm op een rij in Nederland. En dat kwam nog niet eerder voor in februari. Het is dan ook een nieuw record, meldt Weer.nl. Gedaan is het nog niet, want de harde wind(stoten) en regen houden nog de hele dag aan, vertelt meteoroloog Reinier van den Berg van Buienradar aan RTL Nieuws. “Pas richting de avond neemt de wind geleidelijk af”, voorspelt hij.

Waarschuwing voor automobilisten

Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten die de weg op moeten dat ze extra alert moeten zijn. In de loop van de ochtend worden er namelijk opnieuw zware windstoten verwacht. In de kustgebieden kunnen deze windstoten tot wel 100 kilometer per uur gaan, laat het weerinstituut weten.

Na regen komt zonneschijn?

Maar ook na vandaag komt de natuur nog niet direct tot bedaren. De extreme windstoten zullen naar verwachting afnemen, maar het zal de komende dagen nog wel flink blijven waaien. Wellicht breekt de zon vanaf dinsdag wel weer af en toe door, klinkt het hoopgevende bericht van Weerplaza.

De week begint wederom stormachtig. Naast lastige rijomstandigheden kunnen loszittende takken of voorwerpen van de vorige storm de weg opwaaien. Pas je rijstijl aan en wees extra alert. Check https://t.co/aPfbqMwDaC de actuele situatie op de weg. #codegeel #StormFranklin pic.twitter.com/6nNUIxtWOE — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) 21 februari 2022

Heb je net je make-up op gedaan, begint het te regenen. Gelukkig heeft visagist Carmen de ultieme tip die ervoor zorgt dat je make-up perfect blijft zitten. Ook als het regent. Of stormt. Of allebei.

Bron: Telegraaf, RTL Nieuws