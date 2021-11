Nieuw seizoen ‘Steenrijk, straatarm’ in aantocht (en ze zoeken nog kandidaten)

In dit populaire programma ruilt een rijk gezin een week lang van huis, bestedingsbudget en leven met een gezin dat maar nauwelijks rondkomt. Zou geld gelukkig maken? “In dit sociale experiment wordt duidelijk hoe het is om ineens rijk te zijn of juist krap bij kas te zitten”, schrijft de productie. “We zijn op zoek naar enthousiaste gezinnen die in zijn voor een groot avontuur. Geïnteresseerd? Meld je dan aan!”

Niet zo breed

Ook op social media staan verschillende berichten waarin het programma laat weten kandidaten te zoeken. Opvallend is dat ze specifiek naar minderbedeelden op zoek zijn. “Ben je of ken je iemand die het niet zo breed heeft en interesse heeft in het meedoen aan ons programma?”, vragen de makers op social media. Aanmelden kan via deze link.

Wanneer het nieuwe seizoen begint, is nog niet bekend.

Bron: Vincent TV producties, SBS