Nieuw seizoen ‘We zijn er bijna’: dit kunnen we verwachten

Waar het programma zich twee jaar lang moest aanpassen aan de geldende coronamaatregelen, is het dit jaar weer als vanouds terug. “Vorig jaar mochten we alleen in eigen land reizen en het jaar daarvoor moesten we overslaan”, vertelt Martine. “Nu kunnen we eindelijk weer naar het buitenland en dat is voor de vakantiegangers echt ‘joho’!”

Echt aanpoten

En dus kunnen we vanaf dinsdag genieten van de echtparen die in dertig dagen dertien Spaanse campings zullen bereizen. “We gaan heel veel zien en heel veel doen. Het wordt aanpoten”, zegt Martine.

Ook voor haarzelf, want ondanks dat veel mensen denken dat ook zij op vakantie is, vertelt ze dat het naast heel leuk, ook keihard werken is, zo’n nieuw seizoen.

Bron: RTL