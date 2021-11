Nieuwe behandeling voorspelt welk kind met autisme baat heeft bij medicijn

De wetenschappers kunnen aan de hand van hersenfilmpjes (een EEG) en een rekenmethode de prikkelverwerking in kaart brengen. Zo kunnen zij voorspellen welk kind met autisme baat heeft bij medicatie.

Bijwerkingen

Het heeft niet altijd zin om kinderen op basis van hun diagnose medicatie te geven. “Medicijnen als ritalin of een antipsychosemiddel onderdrukken alleen het gedrag”, legt onderzoeker en kinderpsychiater Hilgo Bruining uit. “Ze pakken de oorzaak in de hersenen niet aan en geven bijwerkingen die soms erger zijn dan de kwaal.”

Bestaande plaspil

Volgens Bruining is een gerichte aanpak daarom erg belangrijk. Zijn onderzoek wijst uit dat een deel van de onderzochte kinderen met autisme in hun hersenen een te hoge chloorconcentratie heeft. Die verstoort hoe prikkels binnenkomen en worden verwerkt. Een veilige, bestaande plaspil kan dit chloorgehalte dempen. Deze pil betekende voor deze kinderen soms een wereld van verschil in hun gedrag en leervermogen.

Prikkels beter verwerken

De kinderen in het onderzoek zijn met het nemen van de plaspil niet genezen van hun autisme. Bruining: “Maar het kan er wel voor zorgen dat ze weer flexibel op de buitenwereld kunnen reageren.” Volgens de kinderpsychiater is de plaspil zeker niet een oplossing voor elk kind met autisme. “Maar de methode waaraan we werken, haalt de groep kinderen eruit die er wel baat bij heeft.” Bovendien kan het helpen bij ADHD, epilepsie en dyslexie. Ook dan kunnen de hersenen prikkels niet goed verwerken.

Bron: NOS.