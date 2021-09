Nieuwe haartrend: deze diepe grijstint wordt het helemaal dit najaar

De laatste jaren zien we steeds meer grijze coupes. Gelukkig maar, want ook deze fantastische haarkleur mag gezien worden. Waar eerder de platinatrend in was, zien we dit najaar vooral een andere grijskleur populair worden: asgrijs.

Asgrijs

Bij deze moderne grijstint gaat het om een askleurige laag over je eigen haar. Of dat nou blond, rood, zwart, bruin óf grijs/grijzend is, iedereen kan meedoen aan deze trend.

Je kunt je haar asgrijs maken door een zilvershampoo te gebruiken. Maar wie het mooiste resultaat wil behalen, kan het beste even aankloppen bij de kapper. Daar kun je door middel van lowlights, highlights en een toner een mooie, gelaagde look creëren.

Natuurlijke haarkleur

Want dat is het bij asgrijs: het zorgt voor een diepe en interessante haarkleur. Juist omdat het een gloed is die over je eigen haarkleur valt, zul je bij deze haartrend veel haartinten door elkaar zien. Omdat je coupe niet helemaal één en dezelfde kleur heeft, geeft deze grijstrend je een hippe maar ook natuurlijke haarkleur. En mocht er dan een echt grijs haartje door je kapsel heen piepen, valt dat niet eens meer op.

Inspiratie

Ben je benieuwd hoe dit asgrijs er nou precies uitziet? Wij zochten alvast wat inspiratie voor je uit. En zo zie je: met iedere haarkleur en ieder haartype is deze trend een hit.

Bron: Freundin.