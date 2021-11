Nieuwe maatregelen: ‘Mondkapjesplicht keert terug en coronapas is vaker nodig’

Dat zijn volgens ingewijden van de NOS de nieuwe maatregelen die het demissionaire kabinet 2 november tijdens een nieuwe persconferentie gaat aankondigen.

Oplopende besmettingscijfers

Deze maatregelen zijn nodig vanwege de oplopende besmettingscijfers. De drukte in de ziekenhuizen blijft snel toenemen en is niet gelijkmatig over het land verdeeld. Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is in een week tijd met 50 procent gestegen naar meer dan 1100. Gisteren sloegen de academische ziekenhuizen nog alarm, omdat ze verwachten dat de vraag om IC-capaciteit de komende weken te groot zal worden.

Coronapas nog belangrijker

Het coronatoegangsbewijs zal worden uitgebreid naar meer sectoren. Vanaf vrijdag is de coronapas verplicht in onder meer sportscholen en zwembaden en op zogenoemde doorstroomlocaties als dierentuinen, pretparken en musea. Dat betekent dat je moet kunnen aantonen dat je gevaccineerd, getest of hersteld bent. Anders mag je niet naar binnen. Het kabinet is nog bezig om de coronapas op korte termijn in te voeren op het hoger onderwijs en het mbo. Dat kan nu nog niet, omdat daar een wetswijziging voor nodig is. Daar moet de Tweede Kamer nog mee instemmen.

Mondkapjesplicht

Het lijkt erop dat de mondkapjesplicht terugkomt in publieke binnenruimtes, zoals gemeentehuizen en bibliotheken en bij contactberoepen, zoals kappers. Er is een kans dat mondkapjes ook weer verplicht worden in winkels, maar het definitieve besluit daarover wordt dinsdag pas genomen.

Thuiswerken

Ruim een maand geleden werd het thuiswerkadvies ingetrokken, maar daar komt het demissionair kabinet nu al op terug. Ze willen dat mensen de helft van de tijd blijven thuiswerken, waar dat mogelijk is.

Het kabinet sluit momenteel nog niet uit dat in de toekomst de coronapas op het werk kan worden ingevoerd. Ook is de zogenoemde 2G-regel (gevaccineerd of genezen) nog niet volledig van tafel. Dat zou betekenen dat een negatieve test niet meer genoeg is.

Persconferentie

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge maken de nieuwe maatregelen dinsdagavond officieel bekend tijdens de persconferentie. De verwachting is dat het kabinet over twee weken gaat kijken of de maatregelen voldoende zijn geweest.

Bron: NOS.