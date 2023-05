Nieuwe omgangsregeling: opa’s en oma’s straks makkelijker toegang tot kleinkinderen

“Zowel kleinkinderen als grootouders zijn grote verliezers als er buiten hun wil geen contact meer onderling is. Het leidt tot veel verdrietige situaties en kan schadelijk zijn voor de ontwikkeling van een kind. Het is daarom belangrijk hierop de wet aan te passen”, zo laat minister Weerwind in een reactie weten.

Belang van kind blijft voorop staan

Nu is het nog zo dat opa’s en oma’s bij een rechter moeten kunnen aantonen dat ze in het verleden intensief contact hadden met een kleinkind, omschreven als een ‘nauwe persoonlijke betrekking’. Binnenkort is dat dus niet meer nodig, waardoor een rechter meteen kan oordelen over een eventuele omgangsregeling. De overige regels rond een omgangsregeling blijven onveranderd: een rechter kijkt eerst of een omgangsregeling altijd in het belang van het kind is.

Niet altijd bezoekrecht

Een omgangsregeling betekent overigens niet altijd ook bezoekrecht: “De omgang kan bijvoorbeeld ook bestaan uit bellen met opa of oma, als dit beter is voor het kind”, aldus het ministerie van Justitie & Veiligheid tegenover RTL Nieuws. Wanneer het wetsvoorstel ingaat, hangt af van de behandeling in de Eerste en Tweede Kamer.

Bron: RTL Nieuws