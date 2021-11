Nieuwe pil voorkomt ernstige coronaklachten: 50% minder ziekenhuisopnames

De Europese toezichthouder, het EMA in Amsterdam, is nog bezig met onderzoeken en komt binnenkort met een oordeel. Als de pil ook daar wordt goedgekeurd, kan de coronapil in Nederland gebruikt worden. Ook in de Verenigde Staten loopt een aanvraag voor goedkeuring.

Geen bijwerkingen

De pil heet molnupiravir en is vernoemd is naar de hamer van de mythische figuur Thor (Mjöllnir). Het middel remt het virus, waardoor de kans dat je na een positieve test in het ziekenhuis belandt of aan de ziekte overlijdt, aanzienlijk kleiner is. Het scheelt maar liefst 50%. Er zijn nog geen bijwerkingen van het middel ontdekt.

Placebo

Dat de pil door de Britten al is goedgekeurd, is natuurlijk positief nieuws. Deze goedkeuring is gebaseerd op resultaten van een klinische studie, waarin de pil tweemaal daags werd gegeven aan 775 niet-gevaccineerde volwassen patiënten met milde tot matige covid-19. De proefpersonen namen vijf dagen lang elke twaalf uur een pil. De ene helft kreeg molnupiravir, de andere helft een placebo, een nepmiddel om de uitkomsten te vergelijken.

Positieve resultaten

De resultaten waren positief. Van de mensen die molnupiravir kregen, belandde ongeveer 7% in het ziekenhuis, in de controlegroep moest 14% worden opgenomen. In die controlegroep overleden in totaal acht mensen aan een coronabesmetting, bij de ontvangers van de pil stierf niemand.

Coronapil in Nederland

De Verenigde Staten hebben alvast 1,7 miljoen kuren besteld en Groot-Brittannië kocht al 480.000 pakketten. Het is niet duidelijk of en hoeveel coronapillen Nederland al heeft besteld. Het advies aan de Tweede Kamer is in ieder geval om het wel in te kopen. “Door de verwachte schaarste is het belangrijk een hoeveelheid van het middel voor Nederland veilig te stellen.”

Bron: Merck.