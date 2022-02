Gister hadden we nog niet zulk leuk nieuws wat betreft de serie: door oplopende coronabesmettingen is de ontknoping van het huidige seizoen veel later te zien en kun je ook niet vooruit kijken, iets wat eerder nog wel kon. Een flinke domper natuurlijk, maar gelukkig kun je dankzij de nieuwe podcast nu alsnog aan je wekelijkse dosis Flikken Maastricht komen.

Uniek kijkje achter de schermen

Want laten we eerlijk zijn: in de 16 seizoenen van de serie is er het nodige gebeurd en hebben de hoofdrolspelers van alles meegemaakt. Dat geldt niet alleen voor de karakters in de serie, maar ook op de set is er een bijzondere band ontstaan tussen de cast en de crew. Normaal gesproken krijg je over dit gedeelte niks te horen, maar dankzij de podcast krijg je nu een uniek kijkje achter de schermen.

Eigen vragen insturen

Flikken de Podcast wordt gehost door Ben Prins, die zich maar al te graag onderdompelt in de Flikken-wereld. Hij zal in elke aflevering een nieuw thema bespreken: van stunts, wapens en de politie, tot locaties, muziek, verhaallijnen en kleding. Cast en leden van de crew vertellen over hun meest memorabele momenten, leuke anekdotes en opvallendste afleveringen en gaan samen met Ben in op brandende vragen van trouwe kijkers. Dit betekent dat je dus zelf als trouwe fan ook al je vragen kunt insturen en daar wellicht antwoord op krijgt. Leuk toch?!

De eerste podcastaflevering, te beluisteren vanaf vrijdag 18 februari 2022, zal gaan over de stunts in de serie. Je luistert deze podcast in jouw favoriete podcast app, of op Spotify.

Bron: AVRO TROS