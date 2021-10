Nieuwe single Adele blaast fans omver

Na nog geen twaalf uur had de single al meer dan 17 miljoen views. Fans zijn laaiend enthousiast.

Nieuw album

Easy on me is de eerste single van haar nieuwe album 30. Fans wachten er al jaren op, en eindelijk komt Adele binnenkort met een nieuw album. Het is het eerste album sinds 2015 en verschijnt op 19 november. De zangeres heeft de afgelopen weken voorproefjes gedeeld op social media.

Hetzelfde huis

De videoclip voor het nummer over verloren liefde maakte de Britse zangeres met regisseur Xavier Dolan. Met hem werkte ze ook samen voor de video van Hello. Leuk weetje: deze nummers zijn in hetzelfde huis opgenomen. Volgens fans zat ze ook nog eens op dé stoel uit het nummer Rolling in the deep.

Echtscheiding

In Easy on me vraagt ze een geliefde niet te hard voor haar te zijn. Het lijkt erop dat ze zingt over de reden van haar scheiding van Simon Konecki. “There ain’t no room for things to change, when we are both so deeply stuck in our ways. You can’t deny how hard I have tried, I changed who I was to put you both first”, zingt Adele in het tweede couplet. De zangeres vertelt dat er geen ruimte meer was om te veranderen en dat ze haar best heeft gedaan om te veranderen.“To put you both first” zou dan kunnen duiden op Simon en hun 9-jarige zoon Angelo.

Contract

Adele zei eerder al dat het album 30 gaat over haar scheiding met platenbaas Simon Konecki. Ze wil met haar muziek de breuk aan haar zoon uitleggen. Of dat werkelijk zo is, komen we wellicht nooit te weten. Volgens het echtscheidingscontract zou op haar nieuwe album geen enkel nummer mogen staan over haar relatie met Simon Konecki, wist The Sun begin dit jaar te vertellen.

Hoe dan ook: het is weer een prachtig nummer. Op Twitter laten fans weten erg enthousiast te zijn. “Kippenvel”, schrijven ze. Ze zijn dan ook benieuwd naar het hele album.

Wakker worden met #EasyOnMe van #Adele 😬 Beter kan niet op deze regenachtige vrijdagochtend. Fijne #terugvolgvrijdag voor jullie!



Adele - Easy On Me (Official Video) https://t.co/EAyDtX7h23 — Rick Hollander 💉 (@broeder_rick) 15 oktober 2021

Adele flikt het weer hoor, die stem maakt zoveel goed. #adele #EasyOnMe — Wilbert Post (@Wippien) 15 oktober 2021

#EasyOnMe

Heerlijk. Een verse Adele. En zo Adele als maar zijn kan.



🥰🥰🥰🥰🥰 — Nande (@Nandenise_) 14 oktober 2021

Of ik net in bed heb gehuild tijdens het kijken van de clip van #EasyOnMe? Ja, goedemorgen! — Wouter (@woutervandegoor) 15 oktober 2021

Not only did adele move out of the "hello" house but she also went back to sitting on the "rolling in the deep" chair later on. and you hear a sob escape me. #EasyOnMe pic.twitter.com/Q4Th4lJToG — Tim🍁 (@itstimir) 14 oktober 2021

Bron: YouTube, BBC, NOS, Nu.nl ,The Sun