Nieuwe tegenslag voor Patricia Paay: “Lig weer aan het infuus”

Op Instagram deelt ze een update.

Minder goed nieuws

“Even een update vanuit het ziekenhuis”, plaatst ze bij een vrolijke foto van haar en haar man Robbert. Patricia Paay laat weten ‘helaas minder goed nieuws’ te hebben. “Ik moet wederom deze week geopereerd worden omdat er complicaties zijn die niet verholpen kunnen worden. Inmiddels ook weer aan het infuus.”

Complicaties aan de heup

Zo’n twee weken belandde Patricia in het ziekenhuis met complicaties aan haar heup. Al een aantal keer werd ze hieraan geopereerd. “Ik moet nog even revalideren, maar ik word goed verzorgd en hoop dat ik snel naar huis mag”, schreef ze twee weken geleden.

Vorige week liet ze weten nog wel in het ziekenhuis te zijn, maar wel ‘stappen naar herstel’ gemaakt te hebben. “Hopelijk mag ook het infuus er vandaag af, ben blij met wat meer bewegingsvrijheid de komende tijd”, schreef ze toen nog.

Van voor af aan

In haar laatste update blijkt dat de televisiediva toch een gezondheidstegenslag heeft gehad. “Geen leuk nieuws, want dat betekent dat we weer van voor af beginnen en ik opnieuw een traject in moet”, laat ze weten.

Een bikkel en een doorzetter

Ondanks alle tegenslagen, blijft Patricia positief. “Ik hoop met deze laatste operatie weer volledig te kunnen herstellen. Ik ben blij met het dagelijks bezoek van Robbert, want met opnieuw zoveel coronabesmettingen is in het ziekenhuis ook weer alles aan banden gelegd. Ik ben een bikkel en een doorzetter en hier ga ik ook weer overheen komen.”

Bron: Instagram.