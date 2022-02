Zo kan een hoop ellende worden voorkomen.

Zelftest

Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker laat zien dat thuis testen werkt. Daarom wordt er gekeken naar de mogelijkheden om die tests op den duur uit te breiden. De hoop is dat er vanaf 2027 ook een thuistest voor nierschade, hart- en vaatziekten en diabetes type 2 komt. Dit kan ervoor zorgen dat de komende tien jaar het gezondheidsverlies dat deze aandoeningen veroorzaken met 25% afneemt.

Proef

Met deze nieuwe zelftest meet je of er eiwit in de urine zit, doe je een hartritmetest via een app op de telefoon en vul je een vragenlijst in. Momenteel worden in vier regio’s - Breda, Utrecht, Arnhem en Eindhoven - in totaal 160.000 mensen van 50 tot 75 jaar uitgenodigd om mee te doen aan deze proef. Bij een positieve uitslag krijgen deze mensen een vervolgonderzoek in een regionaal centrum. Zo wordt de reguliere zorg ontlast.

Vijf jaar

Na de proef in de ene regio, worden de lessen van deze regio meegenomen naar de volgende regio om zo een zo goed mogelijke methode te ontwikkelen. De hoop is dat een nationaal bevolkingsonderzoek naar deze aandoeningen over vijf jaar kan beginnen.

Bron: NOS