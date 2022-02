Nikkie vroeg haar fans om verschillende vragen in te sturen die ze vervolgens eerlijk zou beantwoorden in een nieuwe YouTube-video. Eén van haar volgers vroeg zich af hoe ‘de eerste keer met Dylan was’, waarop Nikkie besloot eerlijk antwoord te geven.

Zeer zuinig op lichaam

“Jeetje... de eerste keer met Dylan, nou dat gebeurde niet zomaar meteen. Ik denk dat het op onze derde of vierde date gebeurde. Nadat ik een operatie heb ondergaan ‘down under’, ben ik zeer zuinig op mijn lichaam. Het is een tempel voor mij, die ik niet zomaar door iemand laat betreden. Daarbij ben ik ook best wel onzeker om mijn liefde en lichaam met iemand te delen”, zo vertelt Nikkie.

Hij is de ware

Ze laat vervolgens geen twijfel bestaan over haar liefde voor hem. “Dylan is de ware, hij is mijn persoon. Dat voel ik gewoon, hij is echt geweldig. Mocht het ooit uitgaan tussen ons, wat ik never nooit niet zie gebeuren, dan zie ik mezelf eventueel daarna met een persoon. Niet per se een man of een vrouw, maar een mens.”

Bron: YouTube