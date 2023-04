Niks geen lenteweer: de ‘herfst’ blijft door ons land razen

En dat is natuurlijk best een treurige gedachte…

Verkeerde voorspelling

Afgelopen weekend dachten we eindelijk te kunnen genieten van twee mooie dagen, maar die hoop werd al snel de grond in geboord. In plaats daarvan kregen we koud, winderig en nat weer. Bij Weerplaza zagen ze deze omslag niet aankomen. “Vlak voor het weekend gooiden we alle weermodellen op een hoop. Zeker 80 procent van die modellen schetste een positief weerbeeld voor het weekend. We durfden het dus wel aan om mooi weer te voorspellen”, aldus weervrouw Roosmarijn Knol tegenover het AD.

Kleine kans op warm weer

Helaas kwam er weinig van terecht en de komende tijd blijft dat zo. Na vrijdag kunnen we op zijn vroegst dinsdag weer een lentedag verwachten. Het weekend gaat gepaard met de nodige buien. Hoewel het zonnetje zich heel af en toe laat zien, is dit natuurlijk niet waarop we hadden gehoopt. De kans dat de temperatuur in de dagen hierna nog boven de 20 graden uitkomt, is volgens meteoroloog Reinier van den Berg klein. “Met negen graden wordt het ook echt gewoon koud.”

Treurig vooruitzicht

Als de temperatuur zo laag blijft, betekent dit dat we het al zes maanden lang zonder een ‘warme’ dag moeten doen. En dat is natuurlijk een tegenvaller. “Vorig jaar was het op 22 maart al boven de twintig graden. In 2021 zelfs al in februari. We zijn dus laat. Stel dat het op 1 mei nog steeds geen twintig graden is geweest, dan zitten we rijkelijk aan de late kant”, aldus Knol.

Wisselvallig

Het is maar liefst een kwart eeuw geleden dat we tot mei moesten wachten op een warme dag en dat is toch wel bijzonder. “De lente wordt elk jaar een stukje warmer en die warme dag valt vaak vroeg”, aldus Knol. Het blijft natuurlijk een feit dat niets zo wisselvallig is als het weer in Nederland.

Bron: AD