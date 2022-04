Niña (36) verloor 2 keer een kindje tijdens de zwangerschap: “Dat er geen oorzaak is gevonden, maakt me onzeker”

“Twee jaar geleden was ik op skivakantie in Oostenrijk. Op dat moment was ik zeventien weken zwanger en alles ging goed. Totdat ik ’s avonds bloedingen kreeg. ’s Nachts werd het nog erger en ben ik met mijn vriend Thomas naar het ziekenhuis gegaan. De echo die werd gemaakt, zag er perfect uit. Het hartje van ons kindje klopte nog. Toch begonnen die nacht de weeën. Laat dit alsjeblieft de laatste wee zijn, zei ik steeds in gedachten tegen mezelf. Het was zo frustrerend dat ik mijn lichaam niet in de hand had. Ons zoontje Samuel leefde nog toen hij werd geboren. Ik hield hem in mijn hand. Hij was zo klein, maar al zo af. Hij zag er heel vredig uit, er was geen pijn of verdriet aan zijn gezichtje te zien. Zodra de navelstreng werd doorgeknipt, overleed hij. Omdat hij zo klein was, kon de arts niets voor hem doen.

Een nieuwe zwangerschap

Met onze dochters Olivia van zeven en Lindhe van drie hebben we de vroeggeboorte en het overlijden van Samuel verwerkt. Ook al zijn ze nog zo jong, we wilden er niet geheimzinnig over doen waarom mama en papa verdrietig waren. We legden Samuel in een houten kistje in de vorm van een hart en begroeven hem onder een beukenboom. Mensen in mijn omgeving waren er voor me met een luisterend oor, berichtjes, kaartjes en bloemen. Dat deed me goed. Als vriendinnen zich schuldig gingen voelen dat zij een goed verloop van zwangerschap hadden, dan vond ik dat zonde. Zo kijk ik er niet naar. Schuld of jaloezie zorgt alleen maar voor afstand, terwijl ik juist nodig had dat ze open en in contact zouden blijven.

Datzelfde jaar werd ik weer zwanger. Ik had net mijn twaalfwekenecho gehad die er goed uitzag en ik voelde me ontspannen. Vlak daarna begon het net zo plotseling als de vorige keer: ik verloor weer bloed. Dit zal toch niet hetzelfde zijn?, vroeg ik me af. Snel gingen we naar het ziekenhuis, waar we op de monitor zagen dat het hartje van ons kind gewoon klopte. Toch kreeg ik een miskraam. Ook dit kind was helemaal af, met tien kleine vingertjes en nageltjes eraan. Een oorzaak van de miskraam is niet gevonden. ‘Gewoon pech’, werd er gezegd. Het leven om je heen gaat vervolgens door alsof er niks is gebeurd. Zelf blijf je alleen achter en voel je je eenzaam en zoekende. Sommige mensen denken: bij een miskraam of vroeggeboorte is het kindje nog zo klein, dat maakt het minder erg. Dat is niet zo. Op het moment dat je weet dat je zwanger bent, is er al zo veel liefde. Het verlangen om je kind geboren te zien worden en te zien opgroeien is heel groot. Kort na mijn miskraam sloot ik me drie dagen lang op in mijn muziekstudio. Daar heb ik ontzettend veel gehuild en achter de piano gezeten. Ik vond troost in het schrijven. Zo is mijn liedje Tussen de sterren geboren. Voor mij de manier om het verdriet te verwerken.

Het verdriet dreef ons uit elkaar

Doordat Thomas niet wist wat hij voor mij kon doen en hoe hij er voor mij kon zijn, voelde ik me eenzaam en onbegrepen. We gingen gewoon allebei anders om met ons verdriet. Zelf haalde ik er veel steun uit door er veel over te praten. Het viel me toen pas op hoeveel moeders er zijn die miskramen of vroeggeboortes hebben meegemaakt. Kennissen van wie ik niet wist dat ze iets soortgelijks hadden meegemaakt, nodigden me uit en durfden zich kwetsbaar op te stellen door ook hun verhaal te vertellen. Vaak delen we dingen op social media als het goed met ons gaat en worden we stil als het niet goed gaat. Ik twijfelde in die periode of Thomas en ik elkaar weer zouden vinden, we woonden zelfs een half jaar apart van elkaar. Na het verlies van onze twee kindjes zijn we samen hulp gaan zoeken. Daardoor zijn we elkaar beter gaan begrijpen en zag ik in hoe eenzaam hij zich ook voelde met zijn verdriet. Hoe verdrietig de aanleiding ook was, het heeft er wel voor gezorgd dat we met elkaar bleven praten, dat we onze verschillen beter begrijpen en dat er daardoor meer begrip en liefde voor elkaar is. Ook ontdekte ik in die periode hoe erg ik het zingen miste. Sinds onze dochters er zijn, ben ik gestopt met optreden omdat dat voor mij niet te combineren was met een gezin. Sindsdien was ik druk bezig met de zangschool die ik had opgericht. Juist door het verlies ging ik weer doen wat mijn hart mij ingeeft. Mijn lied voelt op een bepaalde manier ook als de geboorte van een kindje.

Een liedje om steun uit te halen

Maanden nadat ik dit lied had geschreven, zat ik met mijn moeder op een terras waar we producer en songwriter Hans van Hemert tegenkwamen. We raakten in gesprek en ik liet hem het nummer horen. Het raakte hem zo dat hij moest huilen. Hij vroeg me waarom ik er nog niks mee had gedaan. Zelf had ik er helemaal niet over nagedacht om het uit te brengen, het was bedoeld als verwerking voor mezelf, verder niks. Dankzij Hans, die nooit eerder liedjes uitbracht die hij niet zelf schreef, is het nummer nu opgenomen, samen met het Metropole orkest. Het was voor mij moeilijk om het in te zingen zonder vol te schieten, maar het is gelukt. Het lied hielp mij in mijn verwerkingsproces en nu hoop ik dat het alle mensen bereikt die er ook steun uit kunnen halen.

Liefde voor de kindjes vereeuwigd

Na alles wat ik heb meegemaakt, hoop ik toch nog op een derde kindje. Er is geen oorzaak gevonden waarom ik een miskraam en vroeggeboorte kreeg. De kindjes in mijn buik waren helemaal perfect. Dat maakt dat ik me onzeker voel en me afvraag of er misschien iets mis is met mijn lichaam. Ik sta er niet meer zo naïef in als mijn eerste twee zwangerschappen. Het zit wel in mij om iets positiefs uit dit alles te halen. Mijn relatie met Thomas is sterker geworden, ik volg eindelijk weer mijn hart door zelf te gaan zingen en ben blij dat ik met dit lied mijn liefde voor mijn twee overleden kindjes heb vereeuwigd.”

Luister naar hier Niña’s nummer Tussen de sterren.