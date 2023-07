Nina werd op het podium toegezongen door Coldplay: ‘Alsof hij een beetje voor ons zorgde’

De 33-jarige Duitse vrouw is al 23 jaar van Coldplay. Dit was haar tiende concert, al was het niet zo vanzelfsprekend dat ze erbij kon zijn. Begin dit jaar kreeg Nina namelijk de diagnose kanker. “De doktoren konden de chemo gelukkig zo plannen dat ik bij het concert kon zijn. De eerste chemo heb ik al gehad.”

Het vooruitzicht van het concert hield haar op de been. “Toen ik ziek werd, voelde het eerst alsof ik mijn doel in het leven was kwijtgeraakt. Maar zodra ik wist dat ik wellicht naar het concert in Amsterdam kon gaan, ben ik begonnen met de voorbereidingen.” Ze legt uit hoe de muziek van Coldplay haar door de moeilijke tijd sleept en hoe het haar leert om met de ziekte om te gaan. “Het nummer Up & up luisterde ik het meest. Ook Yellow en Paradise luisterde ik veel. Dan sloot ik mijn ogen en droomde ik van de toekomst en mijn eigen paradijs.”

Een bijzonder bord

Maandenlang werkte Nina aan de voorbereidingen voor het concert. Eenmaal in de ArenA hield ze een bord omhoog met daarop ‘My dreams’ en daaronder twee opties die kunnen worden afgevinkt. De eerste is ‘Beat cancer’ en de tweede ‘Sing with you’. “Ik had nooit verwacht dat Chris mijn bord zou lezen.” Toch gebeurde het en zo belandde Nina samen met haar broer tijdens het concert op het podium. Ze mocht zelfs het nummer kiezen en twijfelde geen moment: het werd ‘Up & up’.

Opeens staat Nina met haar grootste idool op het podium. Toch weet ze haar hoofd koel te houden. “Chris was zo spontaan en zei zelfs tegen ons dat mijn broer en ik hem inspireerden. Ik voelde me heel verbonden met mijn broer. Toen mijn ziekte en de chemo begon, schaamde ik mij zo erg. Ik wilde niet eens meer de vuilnis buiten zetten of naar de brievenbus lopen. Maar nu stond ik op dat podium voor het oog van duizenden mensen en realiseerde ik mij dat je je niet hoeft te verstoppen als kankerpatiënt. Het had echt niet beter kunnen zijn.”

Pittige periode

Volgende week begint Nina weer aan een chemokuur. “Deze keer zal ik elke drie weken een chemo ondergaan. Het is een zwaar jaar geweest. Mijn stiefvader kwam te overlijden en twee weken geleden mijn oma ook. Toch voelt het na het concert in Frankfurt vorig jaar en nu na het concert in Amsterdam alsof mijn grootste dromen wel zijn uitgekomen. De doktoren vertelden me een paar weken geleden dat mijn energie echt op is, maar na afgelopen weekend voel ik me weer volledig opgeladen.”

Nina kan nog lang terugdenken aan dit geweldige moment dankzij de video die Coldplay heeft gedeeld via social media. “Ik heb zulke lieve reacties gekregen. Mensen zeiden hoe goed de liedkeuze was, hoe lief Chris was en mensen zeiden zelfs dat ik een idool voor hen ben. Mensen wensen mij veel beterschap en sterkte, terwijl ik hen helemaal niet ken.”

