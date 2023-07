Nóg dieper in de buidel tasten voor al je abonnementen: Spotify verhoogt prijzen

Al jarenlang kostte een Spotify Premium-abonnement €9,99. De één na de andere streamingdienst verhoogt de prijzen en verandert de voorwaarden. Nu moet ook Spotify eraan geloven.

Prijsverhogingen

Sluit je een nieuw abonnement af? Dan betaal je nu al 10,99 euro in plaats van 9,99 euro per maand. Heb je al een abonnement? Binnenkort ontvang je een e-mail waarin aangekondigd wordt dat je rekening omhooggaat. Wanneer de verhoging ingaat, is nog niet bekend.

Het gaat trouwens om alle abonnementen. Studentenabonnementen worden 5,99 euro in plaats van 4,99 euro. Een gezinsabonnement (tot 6 deelnemers) kost voortaan 17,99 euro in plaats van 14,99 euro en een abonnement voor twee personen kost binnenkort ook 14,99 in plaats van 12,99.

Liever van je abonnement af?

Het is misschien maar en paar euro, maar inmiddels zijn we een stuk meer gaan betalen voor al onze streamingdiensten. Netflix is bijvoorbeeld een stuk duurder geworden en dat handige trucje om je account te delen kost inmiddels ook geld. Wil je liever wat geld besparen? Dankzij déze tips betaal je minder aan streamingdiensten.

Bron: Nu.nl