Nog even doorzetten: volgende week wordt het weer zomers

De reden dat we al dagen in herfstsferen verkeren, is omdat er een lagedrukgebied over ons land trekt. Meteoroloog Sebastiaan Aarts van Buienradar waarschuwde ons vorige week al voor een nat pak. Tegen RTL Nieuws zei hij dat er van maandag tot en met zondag gemiddeld 50 tot 80 millimeter regen valt, terwijl 87 millimeter gebruikelijk is voor de hele maand augustus. Daar lijkt weinig van gelogen, voor zover we dat nu al kunnen beoordelen.

Cadeautje uit Spanje

Hè, bah. Kunnen we dan helemaal niet meer genieten van een zonnige zomer? Gelukkig wel, want na regen komt zonneschijn, laat meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza weten aan het AD. Zaterdag en zondag zitten we nog even tussen de buien, maar vanaf woensdag kunnen we rekenen op hoge temperaturen van rond de 25 graden. Dat is te danken aan een cadeautje vanuit het immer zonnige Spanje, namelijk een hogedrukgebied dat vanuit daar over ons land trekt.

Even aanpoten

Vóór we onze badkleding uit de kast trekken, is het eerst nog een paar dagen aanpoten. Warmer dan 20 graden wordt het de komende dagen niet en ook het weekend wordt grijs en bewolkt. Maandag en dinsdag blijft het koel, met hier en daar een bui.

Bron: AD.nl