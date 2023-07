Nog even geduld: voorlopig geen zomerweer in aantocht

Slecht nieuws voor alle vakantiegangers in Nederland, want er lijkt voorlopig geen zomerweer op komst te zijn. Jep, we kunnen eind juli en begin augustus ‘genieten’ van typisch wisselvallig Nederlands zomerweer.

Onweer en zware windstoten

De onstuimige week begint met een wisselvallige dag op maandag, zegt Weeronline. In de ochtend zal het op veel plekken regenen en soms zelf onweren. Ook in de middag trekken er buien van west naar oost over het land, met mogelijk onweer en zware windstoten. De temperatuur blijft steken op maximaal 22 graden Celsius.

Niet zo warm

Dinsdag wordt er koelere lucht richting het noordwesten aangevoerd, waardoor het ook qua temperatuur niet heel aangenaam wordt. Het wordt namelijk niet warmer dan 17 tot 20 graden. Dat is een stuk lager dan de gebruikelijke 20 tot 25 graden voor eind juli. Het blijft daarentegen wel droog, met hier en daar een plaatselijke plensbui.

Beste dag van de week

Woensdag wordt het weer iets warmer, maar echt zomer kun je het niet noemen. In de ochtend valt er nog wat regen, maar in de middag blijft het voornamelijk droog en komt de zon af en toe tevoorschijn. Dit wordt de beste dag van de week.

Geen zomerweer in aantocht

Vooral vergeleken donderdag, want dan kun je beter binnenblijven. Het wordt een herfstachtige dag met alleen maar (mot)regen. Ook het weekend ziet er niet rooskleurig uit. De kans op regen is behoorlijk groot. Gelukkig stijgt de temperatuur een beetje, waardoor het niet zo koud is. Vrijdag ligt de temperatuur tussen de 20 tot 25 graden, maar de dagen daalt-ie weer. Tja... het zomerweer is de komende dagen ver te zoeken.

Extreme hitte in Zuid-Europa

Met temperaturen van boven de 40 graden is het zuiden van Europa nu ook niet the place to be. Heb je al een autovakantie richting het zuiden gepland? Volg deze tips tegen de extreme hitte. Mocht je nog niks geboekt hebben, dan kun je in deze drie landen wél nog lekker op vakantie.

Maar misschien is de regen wel niet zo slecht voor de natuur. Want wat is eigenlijk beter voor je planten: regenwater of kraanwater?

