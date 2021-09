Nog even genieten: vanaf déze dag is het klaar met de zomer

De zomervakantie zit er echt op, maar het zomerse weer heeft zich wél nog even laten zien. Dit weekend werd het lokaal zo'n 26 graden en ook komende week staan er mooie dagen op de planning.

Maandag

Maandag wordt het warm, een graadje of 20 tot 24, maar blijft het in het hele lang vrij bewolkt. Prima weer om de deur uit te gaan dus, maar niet echt om te zonnen.

Dinsdag

Dat is dinsdag wel anders. Met slechts een paar wolken aan de hemel is het heerlijk toeven op een terras of op het strand. Het wordt 22 tot 27 graden.

Woensdag

Woensdag wordt de warmste dag van de week. Met volop zon en een matige wind, wordt het heerlijk warm. In het noorden zal het een graad of 24 worden en in het zuiden maar liefst 28 graden. Echt zomers weer dus!

Zonkracht

Al deze dagen is de zon behoorlijk sterk, met zonkracht 4 of 5 kun je in 20 tot 40 minuten al verbranden. Je insmeren is dus een must!

Weekend

Helaas is het warme weer niet van heel lange duur. Vanaf donderdag slaat het weer namelijk al een beetje om. Overdag wordt het nog een graad of 24, maar in de loop van de dag drijft bewolking vanuit het zuiden ons land binnen. Later op de dag staan er regen- en onweersbuien op de planning. Deze koelen het land af tot een graad of 20. Vrijdag, zaterdag en zondag blijft het koel, wisselvallig en grauw buiten.

Maar tot die tijd kunnen we nog van wat nazomerse dagen genieten. Smeer je goed in! En mocht je toch pijnlijk verbranden, vertellen we wat je moet doen.

Bron: Weeronline.