Nog even volhouden: er komt heerlijk (zonnig!) herfstweer aan

Er is geen twijfel meer over mogelijk: het najaar is begonnen. De echte nazomerse dagen zijn dan ook verleden tijd. Maar zachte herfstdagen staan nog wél op de planning.

Koudste dag

Deze woensdag is het nog druilerig en koud buiten. Met 12 tot 16 graden is het behoorlijk fris. Maar goed nieuws: het is de koudste dag van de week. Met andere woorden: het wordt hierna alleen maar beter!

Donderdag en vrijdag

Vanaf donderdag wordt het weer langzaam beter. Het wordt tussen de 15 en 17 graden en de zon breekt regelmatig door. Vrijdag wordt het echt genieten. Dit is de warmste dag van de week en er komt een heleboel zon. Met 18 graden en geen buien is het de perfecte dag om buiten iets te ondernemen.

Weekend

Ben je pas vrij in het weekend? Dan zul je het lekkere weer echt niet mislopen. Ook zaterdag wordt het namelijk zacht buiten. Met temperaturen tussen de 15 en 18 graden en een zwakke noordoostenwind, is het prima toeven. Ook valt er zowel zaterdag als zondag naar verwachting nagenoeg geen regen.

Na het weekend wordt de kans op neerslag weer groter. Maar dat is voor later zorg. De komende dagen kun je genieten van heerlijk zacht herfstweer, dus begin maar alvast met het plannen van al je buitenactiviteiten!

Begint jouw lavendel uit te bloeien richting het najaar? Zó houd je hem in leven.

Bron: Weeronline.