Nog even volhouden: vanmiddag wordt het zonnig!

Voordat het zover is zal je eerst nog de nodige buien moeten trotseren: deze ochtend is het één en al regen, dus ga vooral niet zonder paraplu je huis uit. Helaas blijft het daar niet bij: de buien trekken vanuit het westen over het land en volgens Weerplaza kan er hierbij ook nog hagel en onweer voorbij komen.

Regen, regen én regen

Gelukkig klaart het vanmiddag even op en kun je heel even genieten van het zonnetje. De temperaturen liggen tussen de 17 en 19 graden en er waait een zwakke tot matige wind. Helaas kun je niet heel lang van de zon genieten, want er ontstaan alweer nieuwe buien. En die buien blijven voorlopig komen: in de nacht van woensdag op donderdag blijft het regenen en ook donderdagochtend barst het los. Vergeet dus vooral niet je paraplu als je de deur uit gaat!

