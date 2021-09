Nóg geen huwelijk voor Manon Meijers en Guus Meeuwis: “Mijn trouwjurk hangt al anderhalf jaar klaar”

Guus Meeuwis (49) en Manon Meijers (42) zijn al tijden verloofd, maar van het huwelijk komt het maar niet. Ze hebben geen last van koudwatervrees of relatieperikelen, maar corona maakt het plannen van de grote dag vrijwel onmogelijk.

Toch komt er van uitstel geen afstel, liet Guus eerder weten.

Verloofd

Al in 2019 maakten Guus en Manon het blijde nieuws bekend dat ze gingen trouwen. In Portugal ging de zanger voor de stylist op zijn knieën. Met een zoete foto liet Manon destijds weten volmondig ‘ja’ te hebben gezegd, niet wetende dat de bruiloft láng op zich zou laten wachten. “We lopen naar boven, laten alles beneden... We bouwen een toekomst met een beetje verleden. #komwegaan #trouwen #verliefd #verloofd #jaaaa”, schreef ze bij de foto van haar verlovingsring.

Trouwjurk

Het plannen van de trouwerij begon, maar corona gooide roet in het eten. Keer op keer moest de trouwerij uitgesteld worden, tot grote teleurstelling van het bekende koppel. “Mijn trouwjurk – ik heb ’m gekocht bij Bloomfeld – hangt al anderhalf jaar in de kast. Al ben ik er nog niet uit welke ik wanneer draag”, vertelt Manon in de nieuwe Linda.Loves.

Huwelijk

Guus liet zich eerder ook al uit over het uitgestelde huwelijk bij Radio 538. “Het huwelijk is weer een jaartje opgeschoven. Maar wat in het gat zit verzuurd niet. We hebben al wel plannen, maar dat zal ik niet hier vertellen”, grapte hij. Of er inmiddels een nieuwe trouwdatum geprikt is, is nog niet duidelijk.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Sep 2021 om 6:38 PDT

Bron: RTL Boulevard