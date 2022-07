Nóg meer kritiek op campagne overheid Spanje: ‘Alle lichamen zijn strandlichamen’

Tegenstanders van de campagne vinden dat de Spaanse regering de plank volledig misslaat.

‘Alle lichamen zijn strandlichamen’

Op de poster die bij de campagne hoort, staan verschillende vrouwen op het strand afgebeeld. Dik, dun, oud, jong: ze komen allemaal voorbij, ook een vrouw die zichtbaar een borstamputatie heeft ondergaan. “Alle lichamen zijn strandlichamen”, zei minister van Sociale Zaken Ione Belarra bij de aftrap van de campagne.”

Todos los cuerpos son cuerpos de playa. Y de montaña. Nuestros cuerpos son para ser cuidados, respetados y disfrutados. #ElVeranoEsNuestro pic.twitter.com/lV4ezI0jHE — Ione Belarra (@ionebelarra) 27 juli 2022

Zelfvertrouwen

De Spaanse campagne is bedacht door het Vrouweninstituut in Spanje, een organisatie die opkomt voor de rechten van vrouwen. Volgens directeur Antonia Morillas lijdt het zelfvertrouwen van vrouwen onder het schoonheidsideaal. Dit initiatief moet laten zien dat ieder lichaam er mag zijn.

Kritiek op campagne overheid Spanje

Veel mensen zijn blij met de campagne en danken de minister voor haar inzet voor diversiteit, maar er is ook kritiek. Mensen vragen zich af waarom de campagne alleen op vrouwen is gericht. De voormalige linkse politieke leider Cayo Lara noemt de campagne ‘het toppunt van absurditeit’. Volgens hem wil de regering ‘een probleem creëren dat niet bestaat’. Staatssecretaris voor Gelijke Behandeling Ángela Rodríguez Pam reageerde op het commentaar via Twitter. “We gaan heus wel naar het strand, maar we gaan ervan uit dat we allerlei bagger over ons heen krijgen als ons lichaam niet aan de standaard voldoet.”

Geen toestemming gevraagd

Verder is er ook kritiek ontstaan omdat de afgebeelde vrouwen blijkbaar helemaal geen toestemming hebben gegeven. Het Britse model Nyome Nicholas-Williams staat er bijvoorbeeld ook op. Tegen The Guardian zei ze dat ze geen idee had dat haar foto was gebruikt totdat een Instagram-volger haar een nieuwsbericht over de poster stuurde. “Het was in eerste instantie leuk om de afbeelding te zien, maar toen ik zag dat het voor een campagne was, voelde ik me geïrriteerd omdat ik niet eens ben gevraagd om hier deel van uit te maken”

Beenprothese weggewerkt

Een andere vrouw is zelfs woest omdat haar beenprothese is weggewerkt. “Er is één ding dat mijn afbeelding gebruikt zonder mijn toestemming, maar dat ze mijn lichaam met mijn prothetische been hebben bewerkt... ik weet niet eens wat ik moet zeggen, maar het is meer dan verkeerd”, zegt de Brit Sian Green-Lord tegen BBC. Heel inclusief is de poster dus niet.

Verontschuldiging

Inmiddels heeft de kunstenaar achter de body positive-campagneposter, Arte Mapache, zich al verontschuldigd voor het gebruik van de beelden van de modellen zonder hun toestemming, en voor het gebruik van een lettertype waarvan ze dacht dat het vrij te gebruiken was. Ze is van plan het geld dat ze voor haar werk heeft ontvangen te delen met alle vrouwen op de poster.

Actualización.‼️



Ya tenemos a las 5 modelos e influencers identificadas.



De las que han utilizado su imagen sin consentimiento para el cartel del #ElVeranoEsNuestro



Solo queda identificar el fondo y ya. pic.twitter.com/3vq6lCwUYj — gUalTrApA ⚖️🇪🇸 (@gualtrapa) 30 juli 2022

Abro hilo👇🏼



Primero de todo me gustaría pedir públicamente disculpas a las modelos por haberme inspirado en sus fotografías para la campaña “El verano también es nuestro” y por haber utilizado una tipografía sin licencia (pensando que era libre.) — ArteMapache (@ArteMapacheArt) 28 juli 2022

