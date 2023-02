Nog meer vreselijk nieuws uit Turkije voor zangeres Karsu

“Rust zacht mijn nicht Aytül, haar man Isa en mijn nichtjes Helin, Hira en Hazal”, schrijft Karsu bij een reeks foto’s van het gezin. Het is hartverscheurend om de foto’s te zien. Eerder deelde de zangeres van Turkse komaf al dat vier andere familieleden zijn overleden door de aardbevingen.

Veel familie

Karsu heeft veel familieleden in Turkije. “We zijn best wel een grote familie. We zijn wel met vijftig”, zegt de zangeres. Op de dag van de eerste aardbeving was de zangeres in de Turkse hoofdstad Istanbul. Maar ze reisde terug naar Nederland. Ze zei te twijfelen of ze niet terug moet gaan naar haar dorp in Turkije. “Misschien ga ik nog wel, ik weet het niet.”

Hulp bieden

Het dodental door de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië is zaterdag naar ruim 25.000 gestegen. Verschillende mensen uit Nederland met familie in Turkije reizen af naar het getroffen gebied om hun geliefden te zoeken of hulp te bieden.

Op deze manieren kan je zelf je steentje bijdragen en de slachtoffers van de aardbevingen steunen. Giro 555 staat open voor giften.

Bron: ANP/Instagram