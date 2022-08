Dat vertelt Frank aan de Telegraaf. “Anders tekent hij de scheidingspapieren niet.” De twee staan donderdag voor een rechter om de scheiding eindelijk officieel te maken, maar dat gaat zo makkelijk dus nog niet.

Ruzie Frank en Rogier

Volgens Rogier liep hij door zijn ruzie met Frank veel inkomsten mis, onder andere door een contractbeëindiging bij RTL. Frank vertelt dat hij Rogier al meerdere voorstellen heeft gedaan om er samen op een goede manier uit te komen, maar dit mocht tot op de dag van vandaag niet baten.

Te zot voor woorden

Frank weigert zijn ex zoveel geld te betalen. “Het is natuurlijk te zot voor woorden dat ik op mijn leeftijd voor hem moet blijven zorgen - en dat ben ik ook niet van plan. Ik vermoed dat de rechter over de financiële afwikkeling van ons huwelijk geen uitspraken zal doen”, aldus Frank.

Weer op date

Eerder leek het erop dat de twee tegenover elkaar zouden verschijnen in het programma Eating with my ex: going Dutch, maar Rogier had er bij nader inzien toch niet zoveel zin in en cancelde de date.

Bron: RTL Boulevard