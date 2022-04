Nooit geweten: dít wordt er gemaakt van jouw lege batterijen

Libelle samen met Stibat

Batterij op je neus

Als je dacht dat ingeleverde lege batterijen vernietigd worden, heb je het mis. Lege batterijen zitten nog vol pluspunten, waardoor ze goed te recyclen zijn. In een batterij zitten namelijk allerlei waardevolle metalen als ijzer, lood, zink en mangaan. Deze kunnen uit een lege batterij worden teruggewonnen en weer verwerkt worden tot allerlei nieuwe producten. Deze 5 had je vast niet verwacht:

Een kaasschaaf – 8 lege batterijen

Een brilmontuur – 14 lege batterijen

50 eurocent – 27 lege batterijen

Een gieter – 272 lege batterijen

Barbecue – 2029 lege batterijen

107 batterijen in huis

Een Nederlands huishouden heeft gemiddeld 107 batterijen in huis. Nieuwe, lege én batterijen in gebruik. De meeste batterijen zijn in gebruik in apparaten, dat zijn er al zo’n 69. Denk je nu: maar zo veel apparaten héb ik helemaal niet? Toch wel, denk ook aan de afstandsbediening, de melkopschuimer, het brandalarm en je toetsenbord…

Door je lege batterijen in te leveren, hoeven we minder grondstoffen uit de natuur te halen.

Recyclen doe je zo

Verzamel lege batterijen op een vaste plek in huis, bijvoorbeeld in een bakje op het aanrecht. Of vraag hier een gratis Batterij Bewaarbox aan. Is het doosje vol, lever de lege batterijen dan in bij een van de vele inleverpunten van Stibat. Wist je dat er bij bouwmarkten, drogisterijen en veel basisscholen, ook een inleverbak staat?

Tip: als je ergens batterijen kunt kopen, kun je ze daar ook inleveren.

Stibat regelt het

Het ophalen, sorteren en recyclen van lege batterijen wordt geregeld door Stibat. Deze organisatie zorgt ook dat lege batterijen op ruim 25.000 plekken in Nederland kunnen worden ingeleverd. Kijk voor meer informatie over inleveren en recyclen op legebatterijen.nl.